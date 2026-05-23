ایرانیان سوئیس خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در این کشور شدند
ایرانیان سوئیس روز شنبه با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی خواستار بستهشدن آن شدند.
آنها همچنین با حمل تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و پرچم شیروخورشید از انقلاب ملی حمایت کردند.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره مذاکرات با آمریکا اعلام کرد که «اختلافات جدی در بعضی از حوزهها مانند تعهد واقعی آمریکا به آزادسازی اموال کشور و موضوع تنگه هرمز» وجود دارد.
این خبرگزاری افزود: «ایران تاکید کرده که بخش مهمی از اموال بلوکه شده ایران باید در همین گام اول آزاد شود و روند آزادسازی مابقی پول نیز باید کاملا شفاف و واقعی باشد.»
تسنیم نوشت: «️با توجه به زیادهخواهیهای آمریکا، احتمال عدم حل موضوعات بالاست»، اما «در صورتی که اختلافات فعلی حل شود احتمالا در گام اول یک تفاهم اولیه اعلام شود و سپس مهلت سی یا شصت روزه برای گفتوگو درباره موضوع هستهای (بدون تعهد اولیه ایران) اعلام شود.»
تسنیم نوشت که آمریکاییها در متون پیشین خود تاکید داشتند که تهران در همان گام نخست باید امتیازاتی در بحث هستهای بدهد و موضوع تعطیلی تاسیسات هستهای و تحویل مواد غنیشده به آمریکاییها از جمله مباحثی است که مدام در متنهای آمریکاییها مورد درخواست قرار میگرفت اما حکومت ایران اساسا بحث درباره جزئیات هستهای را در این مرحله رد میکند.
بر اساس این گزارش تهران بر ضرورت پایان جنگ و تهدید در همه جبههها از جمله لبنان تاکید دارد. و این موضوع باید مورد پذیرش طرف آمریکایی قرار گیرد اما آمریکاییها در برخی از متنهای پیشین خود با این موضوعات مخالفت کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اکبر محمدی، شهروند ۴۰ ساله اهل اصفهان، پس از بازداشت و محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان دستگرد اصفهان جان باخت.
او که سوم اردیبهشت ماه همراه برادرش بازداشت شده بود، در تماس با خانواده از بیماری و جلوگیری از دسترسی به بهداری و دارو خبر داده بود.
فایننشال تایمز گزارش داد که میانجیهای جنگ ایران معتقدند در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتشبس میان واشینگتن و تهران را به مدت ۶۰ روز تمدید و چارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
افرادی که در جریان این مذاکرات قرار دارند به این رسانه گفتند این توافق شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و همچنین تعهد به بررسی رقیقسازی یا واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا خواهد بود.
فایننشال تایمز افزود که آمریکا همچنین محاصره بنادر ایران را کاهش میدهد و با کاهش تحریمها و همچنین آزادسازی مرحلهای داراییهای مسدودشده تهران در خارج از کشور موافقت خواهد کرد.
دانشآموزان در ایران در مناطق مختلف کشور از جمله خرمآباد، بروجرد و دورود در استان لرستان و نقاطی از استان کهگیلویه و بویراحمد، در اعتراض به وضع موجود آموزشی تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند.
بر اساس گزارشهای موجود، نخستین نشانههای اعتراضات گسترده پس از انقلاب ملی و سرکوبهای خونین و نیز در بحبوحه بحران اقتصادی و جنگ، این بار از مدارس و از سوی دانشآموزان آغاز شده است.
صبح شنبه دوم خرداد دانشآموزان در چند شهر ایران از جمله خرمآباد، بروجرد، دورود و مناطقی از استان کهگیلویه و بویراحمد با تجمع مقابل نهادهای آموزشی و حضور در خیابانها، نسبت به وضعیت بلاتکلیف آموزشی، فشارهای معیشتی و تصمیم مسئولان درباره امتحانات نهایی اعتراض کردند.
درخواست برای مجازی شدن امتحانات
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دانشآموزان با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر مسئول بیلیاقت» و «مجازی، مجازی»، خواستار برگزاری غیرحضوری امتحانات نهایی شدهاند.
معترضان میگویند در طول یک سال تحصیلی، تنها حدود دو ماه آموزش حضوری داشتهاند و در باقی ماهها بهدلیل تعطیلیهای مکرر ناشی از آلودگی هوا، کمبود انرژی و بحرانهای دیگر، از آموزش موثر محروم ماندهاند.
همزمان گزارشها و پیامهای متعددی از شهرهای دیگر، از جمله نیشابور، حکایت از افزایش نارضایتی در میان دانشآموزان دارد.
برخی هشدار دادهاند در صورت اصرار بر برگزاری امتحانات حضوری، اعتراضات خود را به حوزههای امتحانی خواهند کشاند.
مشکلات معیشتی
در کنار بلاتکلیفی آموزشی، مشکلات اقتصادی نیز به یکی از محورهای اصلی نارضایتیها تبدیل شده است.
بسیاری از خانوادهها از ناتوانی در تامین هزینههای اولیه تحصیل، از جمله خرید کتاب، دفتر و لوازمالتحریر خبر میدهند.
برخی والدین نیز از شدت فشارهای معیشتی، ناچار به جدایی موقت از خانواده یا تغییر محل زندگی شدهاند.
قطع طولانیمدت اینترنت
قطع طولانیمدت اینترنت نیز یکی دیگر از عوامل تشدید بحران آموزشی عنوان شده است.
بر اساس اعلام وبسایت نتبلاکس، قطع اینترنت در ایران وارد سیزدهمین هفته خود شده و پس از عبور از ۲۰۱۶ ساعت، انزوای دیجیتال از جهان خارج همچنان ادامه دارد.
دانشآموزان میگویند ماههاست دسترسی مناسبی به منابع آموزشی و ارتباط با معلمان ندارند و عملا بخش بزرگی از سال تحصیلی را بدون آموزش موثر پشت سر گذاشتهاند.
با توجه به جمعیت حدود ۱۶ میلیونی دانشآموزان در کشور، ناظران این تحولات را نشانهای مهم از گسترش نارضایتی اجتماعی در یکی از حساسترین بخشهای جامعه میدانند. نارضایتیای که این بار از مدارس برخی شهرها آغاز شده و میتواند به شهرهای بیشتری گسترش یابد.