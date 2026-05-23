ایرانیان بار دیگر در شهرهای کشورهای مختلف جهان تجمع و مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. در برخی تجمعها، تظاهرکنندگان خواستار بسته شدن سفارتخانههای جمهوری اسلامی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از ایرانیان در سوئیس شنبه دوم خرداد با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی، خواستار بستهشدن آن شدند.
آنها همچنین با حمل تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و پرچم شیر و خورشید، از انقلاب ملی حمایت کردند.
علاوه بر این، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند ایرانیان بریتانیا شنبه دوم خرداد در لندن با حمل پرچمهای شیر و خورشید در حمایت از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی تجمع کردند.
ایرانیان مقیم شهرهای مختلف آلمان، ایتالیا و سوئد نیز با برگزاری تجمع و راهپیمایی در همبستگی با معترضان داخل ایران، خواستار قطع روابط سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی و تعطیلی سفارتها شدند.
یکی از شرکتکنندگان در تجمع برلین در گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «مردم داخل ایران را تنها نمیگذاریم و تا روز آزادی در کنارشان هستیم.»
تعدادی از شرکتکنندگان در این تجمع نیز با نوشتن اسامی جاویدنامان بر روی لباسهای خود، یاد ایشان را گرامی داشتند.
یکی دیگر از شرکتکنندگان در این تجمع گفت: «صدای زندانیان سیاسی، خانوادههای جاویدنامان و مردم ایران هستیم.»
در ویدیویی دیگر که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، شماری از ایرانیان دانمارک دیده میشوند که در حمایت از انقلاب ملی، شنبه دوم خرداد در کپنهاگ تجمع کردند.
در هفتههای گذشته نیز بر اساس فراخوانها و بهدنبال درخواست شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان از استرالیا تا کانادا و از اروپا تا آمریکا تجمع کردند.
لندن، برلین، پاریس و بروکسل از جمله شهرهای محل برگزاری تجمعات هفتگی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هستند.
تداوم تجمعات اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور در شرایطی است که در داخل ایران نیز در روزهای اخیر، دانشآموزان در مناطق مختلف کشور از جمله خرمآباد، بروجرد و دورود در استان لرستان و نقاطی از استان کهگیلویه و بویراحمد، در اعتراض به وضع موجود آموزشی، تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به تیم مذاکرهکننده، با تاکید بر اینکه اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد، مذاکره شکست میخورد نوشت که موضوع هستهای، پولهای بلوکهشده و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، سه موضوع اختلاف جدی در مذاکرات است.
فارس نوشت که تهران اعلام کرده که در این دوره وارد مذاکره درباره موضوع هستهای نمیشود. تنها در صورتی که طرف مقابل شرایط اعتمادساز را اجرا کند، در دور بعد درباره مسائل هستهای صحبت خواهد شد.
رسانه سپاه به نقل از این منبع نوشت: «پولهای بلوکهشده باید واریز شود؛ شرط دوم و اساسی برای ورود تهران به مذاکره این است که پولهای بلوکهشده ابتدا واریز و آزاد شوند. بدون این اتفاق، اساسا وارد مذاکره نمیشویم.»
در ادامه آمده است: «اختلاف دیگر بر سر نحوه عبور کشتیها در تنگه هرمز است. آمریکا تاکید دارد که تنگه باید کاملا به شرایط پیشین بازگردد، اما تهران میگوید فقط خود را متعهد میکند که تعداد کشتیها به وضعیت قبل بازگردد. معنای این حرف آن است که حکومت ایران با مدل خود، تعداد کشتیهای مجاز برای عبور را تعیین میکند.»
پرویز قلیچخانی، اسطوره فوتبال ایران و تنها فوتبالیست ایرانی که سه بار قهرمان جام ملتهای آسیا شد، شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ در ۸۱ سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. او در پرسپولیس، تاج و پاس بازی کرد. زندهیاد قلیچخانی، پس از انقلاب ۱۳۵۷ به دلیل گرایشهای سیاسی از ایران خارج شد.
نجمه موسوی-پیمبری از نزدیکان زندهیاد قلیچخانی در یادداشت کوتاهی نوشت: «بدين وسيله و با كمال تأسف به اطلاع مردم ايران و تمامی دوستداران و همرزمان پرويز قليچخانی میرسانم كه قهرمان ملی و چهره هميشه زنده ايران در تاريخ بيستوسوم ماه می ۲۰۲۶ مصادف با دوم خرداد ۱۴۰۵، در بیمارستانی در حومه پاريس درگذشت.»
او فوتبال را از کوچههای محله صابونپزخانه میدان شوش تهران شروع کرد.
اسطوره فوتبال ایران در باشگاههای کیان، تاج، پاس، عقاب، دارایی، پرسپولیس و سن خوزه ارثکوئک بازی کرد.
قلیچخانی نخستین بار در جام ملتهای ۱۹۶۸ تهران، بار دوم در جام ملتهای ۱۹۷۲ تایلند و آخرین بار در جام ملتهای ۱۹۷۶ تهران به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.
او به جز قهرمانیهای متعدد باشگاهی و آسیایی، سابقه صعود به دو المپیک (مونیخ و مونترال) و حضور در تیم منتخب آسیا و همچنین بردن عنوان مرد سال فوتبال ایران را در کارنامه دارد.
قلیچخانی را بسیاری به عنوان بهترین فوتبالیست تاریخ ایران میشناسند؛ چه اینکه بازیکنی بود برای تمامی پستها.
او ۶۶ بار برای تیم ملی فوتبال ایران به زمین رفت و ۱۴ گل ملی به ثمر رساند؛ برخی در پست مدافع، تعدادی در پست هافبک و بعضی هم بهعنوان مهاجم.
اسطوره اما بزرگترین غایب تیم ملی در جام جهانی ۱۹۷۸، نخستین حضور فوتبال ایران در این تورنمنت بود.
فوتبالیست سیاسی
زندهیاد قلیچخانی یکی از نخستین فوتبالسیتهای سیاسی ایران بود.
او پس از انقلاب ۱۳۵۷ در خارج از کشور، مجله آرش را با گرایش سیاسی چپ اداره میکرد، اما سالها پیش از آن، او را که در نوجوانی در «دبیرستان حکیم» و سپس دانشسرای عالی ورزش تحصیل کرده بود، بهدلیل آنچه «گرایش به گروههای تروریستی»، «اقدام به آشوب» و «آسیب به اموال دانشسرا» خوانده شد، بازداشت کردند و مورد بازجویی قرار گرفت.
این اتفاق در دیماه ۱۳۵۰ افتاد. خبر دستگیری او و مهدی لواسانی، فوتبالیست معروف دیگر، بهخاطر فعالیتهای سیاسی، ۲۱ بهمن ۱۳۵۰ منتشر شد؛ در حالیکه قلیچخانی یک ماه پیشتر در خانهاش دستگیر شده بود.
اسفند ۱۳۵۰ در تلویزیون ملی ایران، مصاحبهای از قلیچخانی با حضور سردبیران بعضی رسانههای ورزشی پخش شد که او در جریان آن، از رفتارها و تصمیماتش اعلام پشیمانی کرد.
قلیچخانی سه روز بعد، آزاد شد.
او بار دیگر در سال ۱۳۵۶، در اطلاعیهای اعلام کرد که در حمله به پاسگاهی در سیاهکل که از سوی گروه فداییان خلق انجام شد، نقش داشته است، اما این ادعا را در بیانیه دیگری که اسفند ۱۳۵۷ در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، تکذیب کرد.
زندهیاد قلیچخانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ از ایران خارج شد و تا پایان عمرش به ایران برنگشت.