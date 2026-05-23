به نوشته این رسانه، «یکی از افراد رده‌بالای این فدراسیون پس از آنکه ۲ بار درخواست ویزای آمریکایش رد شده، برای سومین بار درخواست ویزا داده است.»

فریده شجاعی، یکی از اعضای هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال، پیش‌تر گفته بود که «از همه اعضای هیات‌رییسه خواسته شده برای ویزای آمریکا اقدام کنند» و همگی منتظر هستند تا وضعیت ویزا مشخص شود.

هرچند فدراسیون فوتبال در تکذیبیه‌ای، «انتظار اعضای هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال برای ویزای آمریکا» را مستند به «فکت‌های جعلی» دانسته و نوشته است که «اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌رییسه فدراسیون هیچ‌گونه برنامه‌ای برای سفر به آمریکا جهت همراهی تیم ملی نداشته و ندارند.»

تاکنون فقط محمدرحمان سالاری، یکی از اعضای هیات‌رییسه و از همراهان تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا، با صدور بیانیه‌ای حضورش با تیم ملی مردان در آمریکا را بی‌فایده، هزینه‌بر و در تضاد با اعتقاداتش دانسته است.

فوتبال ۳۶۰ همچنین نوشته است: «سفر چنین مدیرانی، به غیر از هزینه‌تراشی و سیروسیاحت، چه آورده دیگری برای فوتبال ایران داشته است؟ به طور مشخص از جام جهانی ۲۰۲۲ تا جام جهانی ۲۰۲۶، همین دسته از مدیران که چمدان به دست آماده سفر بوده‌اند، چه گلی بر سر این فوتبال زده‌اند؟ آیا این فوتبال را حرفه‌ای‌تر، قوی‌تر، آبرومندانه‌تر، آکادمیک‌تر و از فساد تهی‌تر کرده‌اند؟»

به نوشته این رسانه «آمریکا که قرار است در شعارها «دشمن» باشد، اما ظاهرا در عمل برای برخی چنین نیست.»