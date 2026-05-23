این تبعه عراقی ۳۲ ساله که محمد باقر سعد داوود الساعدی نام دارد، ۲۵ اردیبهشت در ترکیه بازداشت و به آمریکا مسترد شد و بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، به انجام ۱۸ حمله در سراسر اروپا و ایالات متحده متهم شده است.

انتیفاض قنبر، معاون پیشین وابسته نظامی سفارت عراق در واشینگتن، به پست گفت: «پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، الساعدی به دیگران می‌گفت باید ایوانکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همان‌گونه که او خانه ما را سوزاند، بسوزانیم.»

منابع آگاه به نیویورک‌پست گفتند الساعدی همچنین تصویری از نقشه منطقه محل سکونت ایوانکا و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا، که خانه‌ای ۲۴ میلیون دلاری دارند، در ایکس منتشر کرد و در کنار آن در پیامی تهدیدآمیز به زبان عربی نوشت: «به آمریکایی‌ها می‌گویم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخ‌هایتان و نه سرویس مخفی از شما محافظت نخواهد کرد. ما اکنون در مرحله نظارت و تحلیل هستیم. به شما گفتم، انتقام ما فقط مساله زمان است.»

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، او در حمله به اهداف آمریکایی و یهودی، از جمله پرتاب بمب آتش‌زا به ساختمان بانک نیویورک ملون در آمستردام در ماه مارس، حمله با چاقو به دو قربانی یهودی در لندن در آوریل و تیراندازی به ساختمان کنسولگری آمریکا در تورنتو در ماه مارس دست داشته است.