سفارت ایران در ایروان در پیام کمسابقهای برای همسر تولسی گابارد آرزوی سلامتی کرد
حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیرمعمول، برای «آبراهام ویلیامز» همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرده است.
تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که از سمت خود کنارهگیری میکند. او دلیل این تصمیم را ابتلای همسرش به سرطان استخوان و نیاز به همراهی در روند درمان عنوان کرده است.
در پیام منتشرشده از سوی سفارت ایران در ایروان، علاوه بر آرزوی سلامتی برای آبراهام ویلیامز، اظهاراتی سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشینگتن با اسرائیل نیز مطرح شده است. در این پیام ادعا شده که گابارد در برخی موارد مواضعی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی، با سیاستهای دولت دونالد ترامپ در تضاد بوده است.