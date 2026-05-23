تیم فوتبال زنان بارسلونا با شکست دادن لیون، چهارمین عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در شش فصل اخیر را به دست آورد. این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود بلوگرانا پایان رسید. زنان بارسلونا این فصل چهارگانه را به دست آوردند؛ سوپرکاپ، لیگ، جام حذفی اسپانیا و حالا لیگ قهرمانان اروپا.
این چهارمین بار بود که بارسلونا و لیون در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر هم قرار میگرفتند.
بارسلونا که هفتمین قهرمانی پیاپی خود در لیگ F را قطعی کرده و در ژانویه ۲۰۲۶ نیز سوپرجام اسپانیا را فتح کرده بود، آخر هفته گذشته با پیروزی ۳ بر ۱ برابر اتلتیکو مادرید، جام ملکه (جام حذفی فوتبال زنان اسپانیا) را نیز به مجموعه افتخاراتش افزود.
این تیم با شکست لیون و فتح بزرگترین جام باشگاهی فوتبال اروپا، بار دیگر چهارگانه کامل را به دست آورد.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال خبر داد کمپ تیم ملی فوتبال از آریزونای آمریکا به کمپی در شهر تیخوانا مکزیک منتقل شده است. او به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «با این تغییر، مساله ویزا تا اندازه زیادی حل میشود. میتوانیم با پرواز ایرانایر به مکزیک برویم و برگشت هم از همانجا بیاییم.»
تیخوانا شهری مرزی در شمال غربی مکزیک، در ایالت باخا کالیفرنیا، است و در نزدیکی مرز ایالات متحده و شهر سندیگو قرار دارد.
رسانههای ایران امروز گزارش دادند سفارت آمریکا در آنکارا برای تعدادی از بازیکنان تیم ملی، از جمله مهدی طارمی، شجاع خلیلزاده و احسان حاجصفی، ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال اصرار دارد با پرواز ایرانایر به آمریکا سفر کند؛ تصمیمی که با توجه به تحریمهای این شرکت هواپیمایی، امکانپذیر نیست.
مهدی تاج توضیحی نداد که تکلیف ویزای ورود به آمریکا برای برگزاری مسابقات تیم ملی چه میشود.
از سوی دیگر به نظر میرسد این تصمیم فدراسیون فوتبال برای دور ماندن تیم ملی از تقابل با ایرانیان مقیم آمریکا باشد.
پرویز قلیچخانی، اسطوره فوتبال ایران و تنها فوتبالیست ایرانی که سه بار قهرمان جام ملتهای آسیا شد، شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ در ۸۱ سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. او در پرسپولیس، تاج و پاس بازی کرد. زندهیاد قلیچخانی، پس از انقلاب ۱۳۵۷ به دلیل گرایشهای سیاسی از ایران خارج شد.
نجمه موسوی-پیمبری از نزدیکان زندهیاد قلیچخانی در یادداشت کوتاهی نوشت: «بدين وسيله و با كمال تأسف به اطلاع مردم ايران و تمامی دوستداران و همرزمان پرويز قليچخانی میرسانم كه قهرمان ملی و چهره هميشه زنده ايران در تاريخ بيستوسوم ماه می ۲۰۲۶ مصادف با دوم خرداد ۱۴۰۵، در بیمارستانی در حومه پاريس درگذشت.»
او فوتبال را از کوچههای محله صابونپزخانه میدان شوش تهران شروع کرد.
اسطوره فوتبال ایران در باشگاههای کیان، تاج، پاس، عقاب، دارایی، پرسپولیس و سن خوزه ارثکوئک بازی کرد.
قلیچخانی نخستین بار در جام ملتهای ۱۹۶۸ تهران، بار دوم در جام ملتهای ۱۹۷۲ تایلند و آخرین بار در جام ملتهای ۱۹۷۶ تهران به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.
او به جز قهرمانیهای متعدد باشگاهی و آسیایی، سابقه صعود به دو المپیک (مونیخ و مونترال) و حضور در تیم منتخب آسیا و همچنین بردن عنوان مرد سال فوتبال ایران را در کارنامه دارد.
قلیچخانی را بسیاری به عنوان بهترین فوتبالیست تاریخ ایران میشناسند؛ چه اینکه بازیکنی بود برای تمامی پستها.
او ۶۶ بار برای تیم ملی فوتبال ایران به زمین رفت و ۱۴ گل ملی به ثمر رساند؛ برخی در پست مدافع، تعدادی در پست هافبک و بعضی هم بهعنوان مهاجم.
اسطوره اما بزرگترین غایب تیم ملی در جام جهانی ۱۹۷۸، نخستین حضور فوتبال ایران در این تورنمنت بود.
فوتبالیست سیاسی
زندهیاد قلیچخانی یکی از نخستین فوتبالسیتهای سیاسی ایران بود.
او پس از انقلاب ۱۳۵۷ در خارج از کشور، مجله آرش را با گرایش سیاسی چپ اداره میکرد، اما سالها پیش از آن، او را که در نوجوانی در «دبیرستان حکیم» و سپس دانشسرای عالی ورزش تحصیل کرده بود، بهدلیل آنچه «گرایش به گروههای تروریستی»، «اقدام به آشوب» و «آسیب به اموال دانشسرا» خوانده شد، بازداشت کردند و مورد بازجویی قرار گرفت.
این اتفاق در دیماه ۱۳۵۰ افتاد. خبر دستگیری او و مهدی لواسانی، فوتبالیست معروف دیگر، بهخاطر فعالیتهای سیاسی، ۲۱ بهمن ۱۳۵۰ منتشر شد؛ در حالیکه قلیچخانی یک ماه پیشتر در خانهاش دستگیر شده بود.
اسفند ۱۳۵۰ در تلویزیون ملی ایران، مصاحبهای از قلیچخانی با حضور سردبیران بعضی رسانههای ورزشی پخش شد که او در جریان آن، از رفتارها و تصمیماتش اعلام پشیمانی کرد.
قلیچخانی سه روز بعد، آزاد شد.
او بار دیگر در سال ۱۳۵۶، در اطلاعیهای اعلام کرد که در حمله به پاسگاهی در سیاهکل که از سوی گروه فداییان خلق انجام شد، نقش داشته است، اما این ادعا را در بیانیه دیگری که اسفند ۱۳۵۷ در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، تکذیب کرد.
زندهیاد قلیچخانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ از ایران خارج شد و تا پایان عمرش به ایران برنگشت.
فوتبال ۳۶۰ در گزارشی با انتقاد به رفتار دوگانه مدیران فدراسیون فوتبال نوشت گروهی در فدراسیون درحالی که شعار «مرگ بر آمریکا» سر میدهند، «اما در عین شگفتی، چمدان بسته و منتظر ویزای آمریکا برای سفر به این کشور ماندهاند و به طرق مختلف سعی در گرفتن ویزا داشتهاند.»
به نوشته این رسانه، «یکی از افراد ردهبالای این فدراسیون پس از آنکه ۲ بار درخواست ویزای آمریکایش رد شده، برای سومین بار درخواست ویزا داده است.»
فریده شجاعی، یکی از اعضای هیاترییسه فدراسیون فوتبال، پیشتر گفته بود که «از همه اعضای هیاترییسه خواسته شده برای ویزای آمریکا اقدام کنند» و همگی منتظر هستند تا وضعیت ویزا مشخص شود.
هرچند فدراسیون فوتبال در تکذیبیهای، «انتظار اعضای هیاترییسه فدراسیون فوتبال برای ویزای آمریکا» را مستند به «فکتهای جعلی» دانسته و نوشته است که «اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیاترییسه فدراسیون هیچگونه برنامهای برای سفر به آمریکا جهت همراهی تیم ملی نداشته و ندارند.»
تاکنون فقط محمدرحمان سالاری، یکی از اعضای هیاترییسه و از همراهان تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا، با صدور بیانیهای حضورش با تیم ملی مردان در آمریکا را بیفایده، هزینهبر و در تضاد با اعتقاداتش دانسته است.
فوتبال ۳۶۰ همچنین نوشته است: «سفر چنین مدیرانی، به غیر از هزینهتراشی و سیروسیاحت، چه آورده دیگری برای فوتبال ایران داشته است؟ به طور مشخص از جام جهانی ۲۰۲۲ تا جام جهانی ۲۰۲۶، همین دسته از مدیران که چمدان به دست آماده سفر بودهاند، چه گلی بر سر این فوتبال زدهاند؟ آیا این فوتبال را حرفهایتر، قویتر، آبرومندانهتر، آکادمیکتر و از فساد تهیتر کردهاند؟»
به نوشته این رسانه «آمریکا که قرار است در شعارها «دشمن» باشد، اما ظاهرا در عمل برای برخی چنین نیست.»
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در یک برنامه تلویزیونی گفت اردوی تیم ملی در ترکیه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است و افزود: «نیاز داریم هرچه زودتر دولت به فدراسیون پول بدهد.» او گفت فدراسیون برای حضور در جام جهانی و ادامه اردوی آمادهسازی به بودجه نیاز دارد.
۱۰ روز پیش خبرگزاری فارس گزارش داد مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و نایبرییس فدراسیون، به همراه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، با حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامهوبودجه، محسن نجفیخواه، معاون فرهنگی و اجتماعی، و برخی دیگر از معاونان این سازمان جلسهای برگزار کردند تا موافقت مدیران این سازمان را برای حمایت مالی از تیم ملی جلب کنند.
سخنگوی فدراسیون فوتبال شب گذشته از وعده ۴۰۰ میلیارد تومانی دولت به فدراسیون خبر داد و گفت تاکنون هزینهها از منابع مالی دیگر تامین شده است.
این در حالی است که به دلیل تحریمها، فدراسیون فوتبال تاکنون نتوانسته پولهای بلوکهشده خود نزد فیفا را دریافت کند.
پیشتر گفته شده بود یکی از برنامههای مهدی تاج در سفر به کانادا رایزنی برای دسترسی به پولهای فدراسیون فوتبال نزد فیفا بوده است، اما او به دلیل عضویت در سپاه پاسداران اجازه ورود به این کشور را پیدا نکرد.