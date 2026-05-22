تداوم اختلاف تهران و واشینگتن بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گمانهزنیهای مطرحشده درباره ابعاد مذاکرات با آمریکا و خروج اورانیوم غنیشده از ایران را فاقد اعتبار توصیف کرد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده بود اختلافات تهران و واشینگتن کاهش یافته، اما هنوز توافقی حاصل نشده است.
حسنعلی اخلاقیامیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به دیدهبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به «مجری فتوای علما» برای گرفتن انتقام علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ، در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی، در صحن علنی بررسی خواهد شد.
اخلاقیامیری گفت حدود ۳۲ میلیون نفر در پویش «جان فدا» ثبتنام کردهاند و «تعداد بسیاری از مردم» برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده «پای کار هستند».
او افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحن علنی مجلس، «قطعا» تصویب خواهد شد.
این نماینده مجلس در حالی از طرح کشتن رییسجمهوری آمریکا سخن گفته که اعلام کرده براساس نظر شورایعالی امنیت ملی و به دلایل امنیتی، هنوز اجازه برگزاری جلسه علنی و حضور نمایندگان در مجلس صادر نشده و جلسات بهصورت وبیناری برگزار میشود.
بر اساس تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال، تجمع دانشآموزان و خانوادههایشان در اعتراض به حضوری شدن امتحانات در شهرکرد که تا ساعات پایانی شب ادامه داشت، با دخالت نیروهای حکومتی مواجه شد. ماموران در تاریکی شب با استفاده از شوکر به دانشآموزان و خانوادههای معترض حمله کردند.
پس از آن که هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، از توقف موقت فروش سلاح به تایوان بهدلیل «جنگ ایران» خبر داد، دفتر ریاستجمهوری تایوان اعلام کرد هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در زمان تحویل یا توقف فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کارن کو، سخنگوی دفتر ریاستجمهوری تایوان، جمعه اول خرداد در گفتوگو با خبرنگاران در تایپه گفت دولت این کشور اظهارات مقامهای آمریکایی را دنبال کرده، اما تاکنون اطلاعی رسمی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات از سوی واشینگتن دریافت نکرده است.
مقامهای تایوان از دولت ایالات متحده خواستهاند به فروش تسلیحات ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، تایوان در انتظار تایید بسته جدید تسلیحاتی آمریکاست که رویترز پیشتر ارزش آن را تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
بیبیسی جهانی در گزارشی نوشت الکساندر یویی، نماینده تایوان در آمریکا، گفته است: «اگر میخواهیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، بهترین راه این است که تایوان قوی باشد و بتواند از خود دفاع کند.»
تردیدها در آمریکا
کائو، ۳۱ اردیبهشت در جلسه کمیته فرعی امور دفاعی مجلس سنا در پاسخ به میچ مککانل، سناتور جمهوریخواه، گفت: «اکنون در حال توقف موقت [تحویل فروشهای نظامی خارجی] هستیم تا مطمئن شویم مهمات مورد نیاز برای عملیات "خشم حماسی" را در اختیار داریم؛ که البته مقدار زیادی از آن را داریم.»
کائو افزود: «فقط در حال اطمینان از وضعیت ذخایر هستیم، اما فروشهای نظامی خارجی زمانی که دولت لازم بداند ادامه پیدا خواهد کرد.»
سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، همچنین در پاسخ به سوال مککانل درباره احتمال تایید این فروش در آینده، گفت تصمیم نهایی بر عهده پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکاست.
مککانل در واکنش گفت: «همین موضوع واقعا نگرانکننده است.»
اظهارات کائو با سخنان قبلی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تفاوت دارد.
ترامپ پیش از این گفته بود ممکن است فروش تسلیحات به تایوان را بهعنوان «اهرم مذاکره» در برابر چین به تعویق بیندازد.
او همچنین پس از سفر به چین گفت موضوع فروش تسلیحات به تایوان را «با جزییات زیاد» با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، مطرح کرده و افزود در آینده نزدیک تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
بر اساس گزارش بیبیسی جهانی، آمریکا از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، هزاران موشک مصرف کرده و بخش زیادی از ذخایر موشکهای کروز پنهانکار دوربرد، موشکهای تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و موشکهای ایتیایسیاماس را استفاده کرده است.
دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد علیه یک شهروند دانمارکی با اصالت افغانستانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرده است. این فرد متهم است که به دستور نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اقدام به جمعآوری اطلاعات درباره یهودیان ساکن آلمان با هدف آمادهسازی برای عملیات ترور و آتشسوزی کرده است.
