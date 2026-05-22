وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در وب‌سایت این وزارت‌خانه منتشر شد، افراد تحریم‌شده را «مقام‌های هم‌سو با حزب‌الله» توصیف کرد که در «بخش‌های مختلف پارلمان، ارتش و نهادهای امنیتی لبنان نفوذ کرده‌اند و می‌کوشند نفوذ این گروه تروریستی مورد حمایت ایران را بر نهادهای کلیدی حکومت لبنان حفظ کنند.»

علاوه بر شیبانی، محمد عبداللطیف فنیچ، شورای اجرایی حزب‌الله و مسئول سازمان‌دهی مجدد ساختار اداری و نهادی این گروه؛ ابراهیم الموسوی، از مقام‌های ارشد حزب‌الله، نماینده این گروه در مجلس لبنان و رییس کنونی کمیته رسانه‌ای حزب‌الله؛ احمد اسعد بعلبکی و علی احمد صفوی، از مقام‌های امنیتی جنبش امل؛ حسن نظام‌الدین فضل‌الله، از نمایندگان منتخب حزب‌الله در پارلمان لبنان و مدیر ارشد شبکه تلویزیونی المنار؛ سمیر حمادی، رییس شعبه ضاحیه در اداره اطلاعات نیروهای مسلح لبنان؛ حسین الحاج حسن، از نمایندگان پارلمان لبنان و چهره کلیدی مخالف خلع سلاح؛ و خطار ناصرالدین، رییس اداره امنیت ملی در اداره کل امنیت عمومی لبنان در فهرست تحریمی قرار دارند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه‌ای دوباره بر الزام خلع سلاح حزب‌الله تاکید کرد و افزود: «وزارت خزانه‌داری به اقدام علیه مقام‌هایی که در دولت لبنان نفوذ کرده‌اند و به حزب‌الله امکان می‌دهند کارزار بی‌معنای خشونت خود را علیه مردم لبنان به راه بیندازد و مانع صلح پایدار شود، ادامه خواهد داد.»

وزارت امور خارجه لبنان چهارم فروردین اعتبار محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی، را لغو و او را عنصر نامطلوب اعلام کرد. این وزارتخانه به شیبانی پنج روز وقت داد تا خاک لبنان را ترک کند.

۹ فروردین خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که شیبانی با وجود آنکه از سوی دولت لبنان «عنصر نامطلوب» خوانده شده، حاضر به ترک این کشور نیست.

بعدتر، جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، درباره اخراج سفیر جمهوری اسلامی از این کشور گفت: «فرستاده ایران به‌عنوان سفیر شناخته نمی‌شود، زیرا استوارنامه خود را ارائه نکرده و بدون داشتن نقش رسمی در سفارت حضور دارد.»

گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز با اشاره به اخراج محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در لبنان، گفته بود او هنوز این کشور را ترک نکرده و این نشان می‌دهد که لبنان کشوری مجازی است و عملا از سوی حکومت ایران اشغال شده است.

دولت لبنان اوایل اردیبهشت در اقدامی کم‌سابقه ، با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرد.

اورشلیم‌پست در ادامه این تنش‌ها در گزارشی درباره شیبانی ، نوشت که او پیش از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه فعال بود، و پس از آن، در ژانویه ۲۰۲۶ به‌عنوان سفیر در لبنان منصوب شد.

او پیش‌تر در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نیز در بیروت خدمت می‌کرد. دوره‌ای که به نوشته این روزنامه اسرائیلی با رشد نفوذ حزب‌الله، جنگ ۲۰۰۶ با اسرائیل و تصرف بخش‌هایی از بیروت به‌وسیله این گروه در سال ۲۰۰۸ شناخته می‌شود.



