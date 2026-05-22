گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از شهرهای مختلف ایران، از تشدید بحران تامین بنزین، محدودیت‌ در عرضه سوخت، صف‌های طولانی در جایگاه‌ها و افزایش شدید قیمت بنزین حتی تا لیتری ۲۰۰ هزار تومان در بازار غیررسمی حکایت دارد.

بیشترین روایت‌ها مربوط به استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، خراسان جنوبی، اصفهان و خراسان رضوی است.

بر اساس پیام‌های مردمی، وضعیت عرضه سوخت در جیرفت، عنبرآباد و شهرهای جنوبی استان کرمان بحرانی شده است.

به گفته یک شهروند، در این مناطق قیمت بنزین در بازار آزاد به لیتری ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

او افزود: «اکنون دغدغه ما بنزین شده است. پمپ‌بنزین‌ها بیشتر از ۱۵ لیتر نمی‌دهند و شب‌ها باید در صف‌های کیلومتری بایستیم تا صبح نوبتمان شود. واقعا کلافه شده‌ایم.»

در بیرجند نیز سوخت جیره‌بندی و سهمیه کارت‌ها نصف شده و بنزین آزاد تنها در دو جایگاه، از ساعت شش صبح تا شش عصر و فقط به مقدار ۱۰ لیتر عرضه می‌شود.

در بوشهر هم به گفته یک مخاطب، ‌بنزین تقریبا «نایاب» شده است؛ دکه‌های کنار جاده، سوخت را در دبه‌های ۵ لیتری و با قیمت هر لیتر ۱۰ هزار تومان می‌‌فروشند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید