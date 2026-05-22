خبرگزاری رویترز گزارش داد با وجود تاثیر جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بر اقتصاد و بازارهای اروپا، سهام شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی رشد قابلتوجهی داشته است.
بر اساس پژوهش موسسه «تیاس لومبارد»، دو سبد سهام مرتبط با هوش مصنوعی بیش از دو سوم عملکرد مثبت بازار سهام اروپا در حدود یک ماه و نیم گذشته را تشکیل دادهاند.
شرکتهای فعال در زنجیره تامین نیمهرسانا مانند «ایاسامال»، «اینفینیون» و «استیمیکروالکترونیکس» از ابتدای آوریل (۱۲ فروردین) حدود ۲۰ درصد رشد کردهاند.
همچنین سبدی از شرکتهای فعال در زیرساختهای هوش مصنوعی، از جمله «اشنایدر الکتریک» و «پریسمیان»، در همین مدت حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بهزاد یزدانی و رومینا خزعلی، زوج بهائی ساکن شیراز و والدین دو نوجوان، بیش از ۵۰ روز است بدون دسترسی به وکیل و در وضعیت بلاتکلیف در زندان عادلآباد شیراز نگهداری میشوند.
یک منبع آگاه درباره وضعیت این زوج به ایراناینترنشنال گفت با وجود پیگیریهای مکرر خانواده و نزدیکان، مقامهای قضایی تاکنون به درخواستها برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه پاسخی ندادهاند.
به گفته این منبع آگاه، رومینا خزعلی که پیش از بازداشت با مشکلات جسمی متعددی از جمله میگرن و معدهدرد شدید مواجه بوده، در آخرین تماس خود از وضعیت نامساعد روحی نیز خبر داده است. او پیش از بازداشت تحت عمل جراحی معده قرار گرفته بود و ادامه بازداشت در چنین شرایطی، نگرانی خانواده درباره وضعیت جسمی و روانی این زوج را افزایش داده است.
بهزاد یزدانی، مترجم و ویراستار، و همسرش رومینا خزعلی، نقاش، بهترتیب در روزهای ۸ و ۹ فروردینماه، از سوی ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصیشان در شیراز بازداشت شدند.
شبکه واینت گزارش داد تحلیل تصاویر ماهوارهای «سنتینل ۲» نشان میدهد که چند پایگاه ارتش اسرائیل در جریان جنگ اخیر با حکومت ایران آسیب دیدهاند.
در این گزارش از پایگاههای رمت داوید، نواتیم، یک مرکز وابسته به یگان ۸۲۰۰ و همچنین اردوگاه شیمشون نام برده شده است.
این گزارش با تایید از سوی نهاد «سانسور نظامی اسرائیل» منتشر شده است.
بر اساس این تحلیل، بخشی از زیرساختهای پشتیبانی و سوختگیری جنگندهها در پایگاه رمت داوید هدف قرار گرفته و در اردوگاه شیمشون نیز پس از یک حمله پهپادی، آتشسوزی گستردهای گزارش شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرده است دو فرد مسلح که در حال نزدیک شدن به مرز اسرائیل و لبنان در جنوب لبنان بودند، در یک حمله هوایی کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل گفته نیروهای این کشور پس از شناسایی «حرکات مشکوک» در نزدیکی مناطق دووِو و یارئون در شمال اسرائیل، این حمله را انجام دادهاند.
این رویداد در شرایطی رخ میدهد که تنشها در مرزهای شمالی اسرائیل همچنان ادامه دارد.
والاستریت ژورنال در گزارشی تحقیقی نوشت که شبکهای محرمانه تحت مدیریت بابک زنجانی، طی دو سال و با وجود هشدارهای مکرر، از طریق بایننس ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش برای تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انجام داد. این تراکنشها دستکم تا دی ۱۴۰۴ ادامه داشت.
این روزنامه در گزارشی که بامداد جمعه یکم خرداد منتشر شد، نوشت که همزمان با آماده شدن جمهوری اسلامی برای درگیری با آمریکا، بابک زنجانی که خود را «فعال ضدتحریم» معرفی میکند، یک شبکه محرمانه مالی به مرکزیت بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، ایجاد کرد تا جریان پول به سوی نیروهای نظامی حکومت ایران ادامه یابد.
این رسانه افزود این شبکه تا دی ۱۴۰۴ فعال بود و طی دو سال ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش از طریق بایننس انجام داد. بخش عمده این نقل و انتقالها از طریق یک حساب معاملاتی واحد انجام شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «همراهان زنجانی در این عملیات مالی، از جمله اخواهرش، شریک عاطفیاش و یکی از مدیران شرکت او، حسابهای دیگری را اداره میکردند که همهشان از دستگاههای یکسانی مورد استفاده قرار میگرفتند. بازرسان بایننس در گزارشهای خود این الگو را نشانهای از تلاش این گروه برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران دانستند.»
مقامهای اطلاعاتی اسرائیل، پنجشنبه هشدار دادند که جمهوری اسلامی ممکن است در حال برنامهریزی برای انجام یک حمله غافلگیرانه با استفاده از موشکها و پهپادها علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشد.
این هشدار پس از یک ارزیابی امنیتی با حضور فرماندهان ارشد نظامی و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، مطرح شده است.
این ارزیابیها در حالی منتشر میشود که گزارشها از ادامه گفتوگوهای آمریکا و ایران درباره آتشبس حکایت دارد.
همزمان برخی خبرهای تایید نشده نیز حاکی از اختلافنظرهایی میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره نحوه ادامه مواجهه با حکومت ایران است.
مقامهای امنیتی میگویند تهران ممکن است پیش از رسیدن واشینگتن و تلآویو به جمعبندی درباره پایان مسیر دیپلماتیک، دست به اقدام بزند.
در همین حال همکاریهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل برای افزایش آمادگی و رهگیری تهدیدهای احتمالی تقویت شده است.