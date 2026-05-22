مدیرعامل آبفای کشور: بازسازی شبکههای فرسوده آب بهدلیل کمبود اعتبار محقق نمیشود
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به ایرنا گفت برآوردها نشان میدهد در هر شهر و روستا باید سالانه حدود ۱۰ درصد از شبکههای فرسوده آب بازسازی شود، اما محدودیت اعتبارات اجازه تحقق کامل این هدف را نمیدهد.
او افزود متوسط عمر لولههای آب حدود ۳۰ سال است و برای کاهش تنها یک درصد از هدررفت واقعی آب در شبکه، سالانه حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
امینی میزان آب بدون درآمد در شبکههای آب شرب کشور را بیش از ۲۸ درصد اعلام کرد و گفت هدررفت واقعی آب در شبکهها حدود ۱۲ درصد است.