به گزارش خبرگزاری رویترز، رییسجمهوری روسیه جمعه اول خرداد این حمله را «تروریستی» خواند و گفت اقدام کییف «تصادفی نبود».
پوتین افزود از وزارت دفاع روسیه خواسته است «گزینههایی برای پاسخ تلافیجویانه آماده کند».
رویترز پیشتر تاکید کرده بود امکان تایید مستقل گزارشها درباره این حمله را نداشته و مقامهای اوکراینی نیز تاکنون واکنشی به آن نشان ندادهاند.
اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال ۲۰۲۲ بهطور یکجانبه به خاک خود ضمیمه کرد، بازپس بگیرد. کییف تسلط مسکو بر این منطقه را «تصرف غیرقانونی» میداند.
یانا لانتراتوا، کمیسر حقوق بشر روسیه، در خصوص حمله به لوهانسک گفت هنگام وقوع این رویداد، ۸۶ نوجوان ۱۴ تا ۱۸ ساله در خوابگاه حضور داشتند و خواب بودند.
هر دو طرف جنگ هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد میکنند.
لئونید پاسچنیک، مقام منصوب روسیه در لوهانسک، اعلام کرد نیروهای امدادی همچنان در جستوجوی کودکانی هستند که احتمال میرود زیر آوار گرفتار شده باشند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز این رویداد را «جنایتی هولناک» توصیف کرد و گفت: «این حمله به یک مرکز آموزشی انجام شده؛ جایی که کودکان و جوانان حضور داشتند.»
او افزود اولویت فعلی، آواربرداری و کمک به افرادی است که همچنان زیر آوار گرفتار هستند.
تصاویر و ویدیوهایی که مقامهای روسیه منتشر کردهاند، ساختمانهای آسیبدیده، آتشسوزی و انتقال مجروحان از زیر آوار را نشان میدهد.
این حمله در حالی به وقوع پیوست که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، هفته گذشته پس از بازدید از محل حمله موشکی روسیه به یک ساختمان مسکونی در کییف که ۲۴ کشته، از جمله سه کودک، برجا گذاشت، وعده «پاسخ» داده بود.
حمله به انبار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اوکراین
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد انبار این نهاد که شامل تجهیزات اسکان اضطراری، زیرانداز و بستههای بهداشتی بود، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در جریان حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو تخریب شد.
برنادت کاستل-هالینگورث، نماینده این سازمان در کییف، گفت در این حمله دو نفر کشته شدند.
او افزود این کمکها قرار بود میان آوارگان و افراد آسیبدیده از جنگ در مناطق خط مقدم اوکراین توزیع شود.
سازمان ملل اعلام کرد نابودی این محمولهها، دسترسی افراد نیازمند به کمکهای حیاتی را در شرایطی که تخلیه ساکنان و آوارگی در مناطق جنگی ادامه دارد، دشوارتر میکند.
کاستل-هالینگورث ادامه داد: «این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد، زیرا نخستین بار است که یکی از تاسیسات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هدف حمله قرار میگیرد.»
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین هشدار داد این حمله بخشی از روند گستردهتر حملات به کاروانها و تاسیسات بشردوستانه در اوکراین است.