حمله نیروهای حکومتی به تجمع دانشآموزان و خانوادهها در شهرکرد
بر اساس تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال، تجمع دانشآموزان و خانوادههایشان در اعتراض به حضوری شدن امتحانات در شهرکرد که تا ساعات پایانی شب ادامه داشت، با دخالت نیروهای حکومتی مواجه شد. ماموران در تاریکی شب با استفاده از شوکر به دانشآموزان و خانوادههای معترض حمله کردند.
پس از آن که هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، از توقف موقت فروش سلاح به تایوان بهدلیل «جنگ ایران» خبر داد، دفتر ریاستجمهوری تایوان اعلام کرد هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در زمان تحویل یا توقف فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کارن کو، سخنگوی دفتر ریاستجمهوری تایوان، جمعه اول خرداد در گفتوگو با خبرنگاران در تایپه گفت دولت این کشور اظهارات مقامهای آمریکایی را دنبال کرده، اما تاکنون اطلاعی رسمی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات از سوی واشینگتن دریافت نکرده است.
مقامهای تایوان از دولت ایالات متحده خواستهاند به فروش تسلیحات ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، تایوان در انتظار تایید بسته جدید تسلیحاتی آمریکاست که رویترز پیشتر ارزش آن را تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
بیبیسی جهانی در گزارشی نوشت الکساندر یویی، نماینده تایوان در آمریکا، گفته است: «اگر میخواهیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، بهترین راه این است که تایوان قوی باشد و بتواند از خود دفاع کند.»
تردیدها در آمریکا
کائو، ۳۱ اردیبهشت در جلسه کمیته فرعی امور دفاعی مجلس سنا در پاسخ به میچ مککانل، سناتور جمهوریخواه، گفت: «اکنون در حال توقف موقت [تحویل فروشهای نظامی خارجی] هستیم تا مطمئن شویم مهمات مورد نیاز برای عملیات "خشم حماسی" را در اختیار داریم؛ که البته مقدار زیادی از آن را داریم.»
کائو افزود: «فقط در حال اطمینان از وضعیت ذخایر هستیم، اما فروشهای نظامی خارجی زمانی که دولت لازم بداند ادامه پیدا خواهد کرد.»
سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، همچنین در پاسخ به سوال مککانل درباره احتمال تایید این فروش در آینده، گفت تصمیم نهایی بر عهده پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکاست.
مککانل در واکنش گفت: «همین موضوع واقعا نگرانکننده است.»
اظهارات کائو با سخنان قبلی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تفاوت دارد.
ترامپ پیش از این گفته بود ممکن است فروش تسلیحات به تایوان را بهعنوان «اهرم مذاکره» در برابر چین به تعویق بیندازد.
او همچنین پس از سفر به چین گفت موضوع فروش تسلیحات به تایوان را «با جزییات زیاد» با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، مطرح کرده و افزود در آینده نزدیک تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
بر اساس گزارش بیبیسی جهانی، آمریکا از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، هزاران موشک مصرف کرده و بخش زیادی از ذخایر موشکهای کروز پنهانکار دوربرد، موشکهای تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و موشکهای ایتیایسیاماس را استفاده کرده است.
دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد علیه یک شهروند دانمارکی با اصالت افغانستانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرده است. این فرد متهم است که به دستور نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اقدام به جمعآوری اطلاعات درباره یهودیان ساکن آلمان با هدف آمادهسازی برای عملیات ترور و آتشسوزی کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای دریافت ویزای آمریکا، خبرنگاران و عکاسانی را انتخاب کرده که در سوابق حرفهای خود هیچ انتقادی از این فدراسیون نداشتهاند. همچنین گفته میشود برای هر یک از این ۱۵ نفر، روزانه ۵۰ دلار کمکهزینه در نظر گرفته شده است.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیدهتر کند اما تاکید کرد که هر راهحل سیاسی باید به «ریشههای» بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگیهای جدید در آینده جلوگیری شود.
قرقاش همچنین هشدار داد هرگونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت.
او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئلهای دوردست، بلکه موضوعی مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند.
حسنعلی اخلاقیامیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به دیدهبان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از «حقوق» خود کوتاه بیاید و افزود: «قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب میکنیم.»
او اضافه کرد: «تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکرهای هم صورت بگیرد، کشتیهای دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتیها باید عوارض بپردازند.»
اخلاقیامیری همچنین با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا میخواهد با باز کردن این تنگه «خود را از این معرکه خلاص کند»، اما پس از «تحمیل جنگ اخیر» و وارد شدن هزینههای سنگین به جمهوری اسلامی، «دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم.»