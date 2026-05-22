هم‌زمان با ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک در خصوص مذاکرات تهران و واشینگتن، گزارش‌ها از سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به ایران حکایت دارند. یک منبع آگاه نیز به رویترز گفت قطر در هماهنگی با ایالات متحده، یک تیم مذاکره‌کننده را به تهران اعزام کرده است.

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، جمعه اول خرداد به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت منیر قرار است در سفر به ایران با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کند.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز نیز به نقل از منابع آگاه امنیتی، سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران را تایید کرد و نوشت بررسی مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله مذاکرات تهران و واشینگتن، محور اصلی دیدارهای او با مقام‌های جمهوری اسلامی خواهد بود.

یک مقام ارشد پاکستانی به سی‌بی‌اس نیوز گفت دیدارهای اخیر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران باعث شده مذاکرات «در مسیری مهم» پیش برود و در همین چارچوب، منیر برای ادامه این رایزنی‌ها راهی ایران شده است.

خبرگزاری رویترز نیز از سفر یک هیات مذاکره‌کننده قطری به تهران خبر داد و نوشت هدف از این سفر که با هماهنگی واشینگتن انجام گرفت، «کمک به تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای خاتمه جنگ ایران» است.

بر اساس این گزارش، هیات قطری اول خرداد وارد تهران شد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید