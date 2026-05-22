بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، بهزاد یزدانی و رومینا خزعلی، زوج بهائی ساکن شیراز و والدین دو نوجوان، بیش از ۵۰ روز است بدون دسترسی به وکیل و در وضعیت بلاتکلیف در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شوند.

یک منبع آگاه درباره وضعیت این زوج به ایران‌اینترنشنال گفت با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده و نزدیکان، مقام‌های قضایی تاکنون به درخواست‌ها برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه پاسخی نداده‌اند.

به گفته این منبع آگاه، رومینا خزعلی که پیش از بازداشت با مشکلات جسمی متعددی از جمله میگرن و معده‌درد شدید مواجه بوده، در آخرین تماس خود از وضعیت نامساعد روحی نیز خبر داده است. او پیش از بازداشت تحت عمل جراحی معده قرار گرفته بود و ادامه بازداشت در چنین شرایطی، نگرانی خانواده درباره وضعیت جسمی و روانی این زوج را افزایش داده است.

بهزاد یزدانی، مترجم و ویراستار، و همسرش رومینا خزعلی، نقاش، به‌ترتیب در روزهای ۸ و ۹ فروردین‌ماه، از سوی ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی‌شان در شیراز بازداشت شدند.