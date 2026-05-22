وال‌استریت ژورنال در گزارشی تحقیقی نوشت که شبکه‌ای محرمانه تحت مدیریت بابک زنجانی، طی دو سال و با وجود هشدارهای مکرر، از طریق بایننس ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش برای تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انجام داد. این تراکنش‌ها دست‌کم تا دی ۱۴۰۴ ادامه داشت.

این روزنامه در گزارشی که بامداد جمعه یکم خرداد منتشر شد، نوشت که همزمان با آماده شدن جمهوری اسلامی برای درگیری با آمریکا، بابک زنجانی که خود را «فعال ضدتحریم» معرفی می‌کند، یک شبکه محرمانه مالی به مرکزیت بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، ایجاد کرد تا جریان پول به سوی نیروهای نظامی حکومت ایران ادامه یابد.

این رسانه افزود این شبکه تا دی ۱۴۰۴ فعال بود و طی دو سال ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش از طریق بایننس انجام داد. بخش عمده این نقل و انتقال‌ها از طریق یک حساب معاملاتی واحد انجام شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «همراهان زنجانی در این عملیات مالی، از جمله اخواهرش، شریک عاطفی‌اش و یکی از مدیران شرکت او، حساب‌های دیگری را اداره می‌کردند که همه‌شان از دستگاه‌های یکسانی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. بازرسان بایننس در گزارش‌های خود این الگو را نشانه‌ای از تلاش این گروه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران دانستند.»

