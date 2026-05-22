حسنعلی اخلاقی‌امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به دیده‌بان ایران گفت طرح اهدای جایزه به «مجری فتوای علما» برای گرفتن انتقام علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ، در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی، در صحن علنی بررسی خواهد شد.

اخلاقی‌امیری گفت حدود ۳۲ میلیون نفر در پویش «جان فدا» ثبت‌نام کرده‌اند و «تعداد بسیاری از مردم» برای گرفتن انتقام خون‌های ریخته شده «پای کار هستند».

او افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحن علنی مجلس، «قطعا» تصویب خواهد شد.

این نماینده مجلس در حالی از طرح کشتن رییس‌جمهوری آمریکا سخن گفته که اعلام کرده براساس نظر شورای‌عالی امنیت ملی و به دلایل امنیتی، هنوز اجازه برگزاری جلسه علنی و حضور نمایندگان در مجلس صادر نشده و جلسات به‌صورت وبیناری برگزار می‌شود.