عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: طرح جایزه برای کشتن ترامپ در مجلس تصویب خواهد شد
حسنعلی اخلاقیامیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به دیدهبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به «مجری فتوای علما» برای گرفتن انتقام علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ، در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی، در صحن علنی بررسی خواهد شد.
اخلاقیامیری گفت حدود ۳۲ میلیون نفر در پویش «جان فدا» ثبتنام کردهاند و «تعداد بسیاری از مردم» برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده «پای کار هستند».
او افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحن علنی مجلس، «قطعا» تصویب خواهد شد.
این نماینده مجلس در حالی از طرح کشتن رییسجمهوری آمریکا سخن گفته که اعلام کرده براساس نظر شورایعالی امنیت ملی و به دلایل امنیتی، هنوز اجازه برگزاری جلسه علنی و حضور نمایندگان در مجلس صادر نشده و جلسات بهصورت وبیناری برگزار میشود.
پس از آن که هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، از توقف موقت فروش سلاح به تایوان بهدلیل «جنگ ایران» خبر داد، دفتر ریاستجمهوری تایوان اعلام کرد هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در زمان تحویل یا توقف فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کارن کو، سخنگوی دفتر ریاستجمهوری تایوان، جمعه اول خرداد در گفتوگو با خبرنگاران در تایپه گفت دولت این کشور اظهارات مقامهای آمریکایی را دنبال کرده، اما تاکنون اطلاعی رسمی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات از سوی واشینگتن دریافت نکرده است.
مقامهای تایوان از دولت ایالات متحده خواستهاند به فروش تسلیحات ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، تایوان در انتظار تایید بسته جدید تسلیحاتی آمریکاست که رویترز پیشتر ارزش آن را تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
بیبیسی جهانی در گزارشی نوشت الکساندر یویی، نماینده تایوان در آمریکا، گفته است: «اگر میخواهیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، بهترین راه این است که تایوان قوی باشد و بتواند از خود دفاع کند.»
تردیدها در آمریکا
کائو، ۳۱ اردیبهشت در جلسه کمیته فرعی امور دفاعی مجلس سنا در پاسخ به میچ مککانل، سناتور جمهوریخواه، گفت: «اکنون در حال توقف موقت [تحویل فروشهای نظامی خارجی] هستیم تا مطمئن شویم مهمات مورد نیاز برای عملیات "خشم حماسی" را در اختیار داریم؛ که البته مقدار زیادی از آن را داریم.»
کائو افزود: «فقط در حال اطمینان از وضعیت ذخایر هستیم، اما فروشهای نظامی خارجی زمانی که دولت لازم بداند ادامه پیدا خواهد کرد.»
سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، همچنین در پاسخ به سوال مککانل درباره احتمال تایید این فروش در آینده، گفت تصمیم نهایی بر عهده پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکاست.
مککانل در واکنش گفت: «همین موضوع واقعا نگرانکننده است.»
اظهارات کائو با سخنان قبلی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تفاوت دارد.
ترامپ پیش از این گفته بود ممکن است فروش تسلیحات به تایوان را بهعنوان «اهرم مذاکره» در برابر چین به تعویق بیندازد.
او همچنین پس از سفر به چین گفت موضوع فروش تسلیحات به تایوان را «با جزییات زیاد» با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، مطرح کرده و افزود در آینده نزدیک تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
بر اساس گزارش بیبیسی جهانی، آمریکا از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، هزاران موشک مصرف کرده و بخش زیادی از ذخایر موشکهای کروز پنهانکار دوربرد، موشکهای تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و موشکهای ایتیایسیاماس را استفاده کرده است.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیدهتر کند اما تاکید کرد که هر راهحل سیاسی باید به «ریشههای» بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگیهای جدید در آینده جلوگیری شود.
قرقاش همچنین هشدار داد هرگونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت.
او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئلهای دوردست، بلکه موضوعی مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند.
حسنعلی اخلاقیامیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به دیدهبان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از «حقوق» خود کوتاه بیاید و افزود: «قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب میکنیم.»
او اضافه کرد: «تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکرهای هم صورت بگیرد، کشتیهای دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتیها باید عوارض بپردازند.»
اخلاقیامیری همچنین با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا میخواهد با باز کردن این تنگه «خود را از این معرکه خلاص کند»، اما پس از «تحمیل جنگ اخیر» و وارد شدن هزینههای سنگین به جمهوری اسلامی، «دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم.»
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثهای در فاصله ۹۸ مایل دریایی در شمال جزیره سقطرا یمن دریافت کرده است. در این حادثه یک کشتی تایید کرد یک شناور کوچک حامل پنج نفر به آن نزدیک شده است.
این نهاد جزئیات بیشتری درباره ماهیت نزدیک شدن شناور کوچک یا هویت سرنشینان آن ارائه نکرد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود مقامهای ذیربط در حال بررسی این حادثه هستند و تحقیقات ادامه دارد.
همزمان با ادامه اختلافها میان تهران و واشینگتن بر سر ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران و کنترل تنگه هرمز، پاکستان در تلاش است زمینه دستیابی به توافقی برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را فراهم کند.
خبرگزاری رویترز جمعه اول خرداد در گزارشی نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران دیدار کرد تا درباره پیشنهادهای مربوط به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران گفتوگو کند.
بر اساس گزارش رسانهها در ایران، این دومین دور گفتوگوهای نقوی با مقامهای ایرانی در دو روز گذشته بوده است.
رویترز نوشت اسلامآباد در تلاش است ارتباط میان تهران و واشینگتن را تسهیل کند تا چارچوبی برای پایان جنگ و حل اختلافها شکل بگیرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت در مذاکرات «نشانههای مثبتی» دیده میشود، اما هشدار داد اگر جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را اجرا کند، دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود.
او گفت: «ما میخواهیم این مسیر باز و آزاد باشد. تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است.»
یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت اختلافها میان دو طرف کاهش یافته، اما موضوع غنیسازی اورانیوم و تنگه هرمز همچنان از اصلیترین موانع توافق هستند.
جنگ جاری شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و افزایش قیمت نفت، نگرانیها را درباره تورم تشدید کرده است.
پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکرد.
همزمان ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح شش هفته گذشته نزدیک شده و قیمت نفت نیز در پی تردید بازارها نسبت به موفقیت مذاکرات، افزایش یافته است.
پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی که این هفته به آمریکا ارائه شده، شامل درخواستهایی مانند کنترل تنگه هرمز، دریافت غرامت جنگ، لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است. درخواستهایی که ترامپ پیشتر آنها را رد کرده بود.
همزمان آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد جنگ جاری «بدترین شوک انرژی جهان» را ایجاد کرده است.
این نهاد هشدار داد همزمانی اوج تقاضای تابستانی و کمبود عرضه جدید از خاورمیانه، ممکن است بازار انرژی را در ماههای ژوییه و اوت وارد «منطقه قرمز» کند.