دو فرد آگاه از این مذاکرات گفتند جمهوری اسلامی قصد ایجاد نظام عوارض عبور که صرفا برای گذر کشتی‌ها هزینه دریافت کند، ندارد و گفت‌وگوها بر طرحی متمرکز بوده است که بر اساس آن از کشتی‌ها بابت ارائه خدماتی همچون موارد مرتبط با مسائل زیست‌محیطی، هزینه دریافت شود.

به گفته دو مقام ایرانی آگاه از این مذاکرات، عمان در ابتدا مشارکت با ایران درباره تنگه را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها وارد گفت‌وگو شده است.

این مقام‌ها گفتند عمان به جمهوری اسلامی اعلام کرده حاضر است از نفوذ خود نزد همسایگان در خلیج فارس، از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و نیز نزد آمریکا استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا به مزایای اقتصادی بالقوه نظام دریافت هزینه پی برده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی و عمان تاکید دارند که بحث بر سر «کارمزد خدمات» است نه «عوارض عبور» و این یک تمایز حقوقی مهم ایجاد می‌کند، زیرا دریافت عوارض صرف برای عبور از تنگه‌های بین‌المللی طبق حقوق دریاها غیرقانونی تلقی می‌شود. با این حال، کارشناسان می‌گویند اگر این کارمزد در عمل همان عوارض باشد، مشروعیت نخواهد داشت.