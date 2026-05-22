واینت: چند پایگاه ارتش اسرائیل در جریان جنگ اخیر با حکومت ایران آسیب دیدهاند
شبکه واینت گزارش داد تحلیل تصاویر ماهوارهای «سنتینل ۲» نشان میدهد که چند پایگاه ارتش اسرائیل در جریان جنگ اخیر با حکومت ایران آسیب دیدهاند.
در این گزارش از پایگاههای رمت داوید، نواتیم، یک مرکز وابسته به یگان ۸۲۰۰ و همچنین اردوگاه شیمشون نام برده شده است.
این گزارش با تأیید از سوی نهاد «سانسور نظامی اسرائیل» منتشر شده است.
بر اساس این تحلیل، بخشی از زیرساختهای پشتیبانی و سوختگیری جنگندهها در پایگاه رمت داوید هدف قرار گرفته و در اردوگاه شیمشون نیز پس از یک حمله پهپادی، آتشسوزی گستردهای گزارش شده است.