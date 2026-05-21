بازیکنان تیم ملی پشت در سفارت آمریکا برای دریافت ویزا
تیم ملی فوتبال، صبح پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت، برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا رفت.
فدراسیون فوتبال در فاصله حدود ۲۰ روز تا آغاز جام جهانی، با بحران ویزا دستبهگریبان است. امیر قلعهنویی هنوز نمیداند کدام بازیکنان ویزا دریافت خواهند کرد و چه نفراتی را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
احتمال دارد برای برخی اعضای کاروان ایران، به دلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، ویزا صادر نشود.
امیلیانو مارتینز، دروازهبان آرژانتینی استون ویلا، با پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل فریبورگ در فینال لیگ اروپا در استانبول، به رکوردی قابل توجه دست یافت.
او در این مسابقه شب آرامی را سپری کرد و با ثبت یک کلینشیت دیگر، همراه با تیمش قهرمانی تازهای را جشن گرفت.
مارتینز اکنون آمار ۱۰۰ درصد پیروزی در فینالها را ثبت کرده و در هر ۷ فینالی که در دوران حرفهای خود به میدان رفته، پیروز شده است.
او این مسیر را از سال ۲۰۲۰ با قهرمانی در جام خیریه و سوپرجام انگلیس آغاز کرد و سپس در سال ۲۰۲۱ همراه با آرژانتین قهرمان کوپا آمریکا شد.
این روند با قهرمانی در فینالیسما و جام جهانی ۲۰۲۲، تکرار قهرمانی کوپا آمریکا در سال ۲۰۲۴ و در نهایت فتح لیگ اروپا در سال ۲۰۲۶ مقابل فریبورگ ادامه یافت.
انتشار گزارشهایی درباره احتمال ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای میزبان جام جهانی، موجی از واکنشها را میان ایرانیان و فعالان سیاسی ایجاد کرده است. در تازهترین اقدام، یک نهاد مدنی برای مقابله با این تصمیم احتمالی، در مراجع قضایی آمریکا شکایت ثبت کرده است.
اندیشکده «آوای آزادی» شکایتی را علیه فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا، در دادگاه فدرال حوزه مرکزی ایالت کالیفرنیا ثبت کرده است. هدف از این اقدام حقوقی این است که از ممانعت فیفا برای ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی جلوگیری کند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نشریه اتلتیک در گزارشی نوشت فیفا تحت فشار و به درخواست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، قصد دارد مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیومهای محل برگزاری مسابقات شود.
یکی از دغدغههای اصلی مقامهای جمهوری اسلامی، احتمال شکلگیری فضای اعتراضی و سر دادن شعارهای ضدحکومتی در جریان این مسابقات است.
تیم ملی فوتبال ایران قرار است در شهرهای لسآنجلس و سیاتل به میدان برود؛ دو شهری که از کانونهای اصلی و پرجمعیت ایرانیان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی به شمار میروند.
پیشبینی میشود همزمان با برگزاری این مسابقات، تجمعها و تظاهرات گستردهای علیه حکومت ایران در اطراف و داخل ورزشگاهها شکل بگیرد؛ موضوعی که تهران تلاش میکند با فشار بر فیفا و حذف نمادهایی مانند پرچم شیر و خورشید، از ابعاد آن بکاهد.
سردار آزمون در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «من هميشه با افتخار برای تيم ملی كشورم بازی كردم. وقتی میبرديم، به خودم و همتيمیهام افتخار می كردم و وقتی نمیبرديم مثل همه آنها ناراحتترين آدم دنيا بودم. من عاشق فوتبال هستم و عاشق مردم خوب و شايسته كشورم ايران.»
مهاجم تیم ملی با اشاره به سابقه خود در این تیم نوشت: «وقتی پيراهن تيم ملی كشورم را پوشيدم، به خودم قول دادم هر بار كه برای ايران بازی می كنم، با تمام وجود تلاش كنم تا باعث خوشحالی مردمی كه با عشق فوتبال را دنبال می كنند بشوم، بخصوص بچههایی كه توی دورترين شهرها و روستاها با پيروزی ما خوشحال میشوند.»
او نوشته که در سن ١٧ سالگی و پیش از دعوت شدن به تیم ملی از سوی کارلوس كیروش، از کشور دیگری پيشنهاد مالی داشته است: «ولی تنها جواب من اين بود كه من فرزند ايرانم و دوست دارم برای مردم كشورم بازی كنم و باعث خوشحالیشان بشوم.»
سردار آزمون به فعالیتهای غیر ورزشی خود در سالهای گذشته از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین حمایت از زنان ورزشکار، اشاره کرد و نوشت: «تا امروز هم از هيچ تلاشی برای حمايت از هموطنانم دريغ نكردم. هر جايی كه فوتبال بازی كنم، هويت من، قلب من و افتخار من ايران است.»
او که به دلیل مواضع ضد حکومتی خود پس از انقلاب ملی ایرانیان و جنگ اخیر از تیم ملی کنار گذاشته شد، با آرزوی موفقیت برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی «مخصوصا امیرخان» در جام جهانی ۲۰۲۶، نوشت: «من فوتباليستم و عاشق فوتبال و هر چيزی كه در زندگی به دست آوردم اول لطف خدا بوده و بعد زحمت و تلاش و حمايت و محبت مردم عزيز و به خاطر همين عشق هميشه قدردان مردم كشورم هستم.»
تیم فوتبال استون ویلا در فینال لیگ اروپا که در استانبول برگزار شد، فرایبورگ را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و برای نخستین بار قهرمان لیگ اروپا شد.
اونای امری، سرمربی استون ویلا پیش از این ۴ بار با سویا (سه بار) و ویارئال، قهرمان لیگ اروپا شده بود و اینبار با ویلا به این افتخار دست یافت.
او با آرسنال هم نایب قهرمان لیگ اروپا شده بود.
استون ویلا از ۱۹۸۲ که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد تاکنون نتوانسته بود در اروپا، مقامی بدست بیاورد و حالا در سال ۲۰۲۶، پس از ۴۴ سال، در یک رقابت اروپایی به عنوان قهرمانی رسیده است.
فدراسیون فوتبال اعلام کرد که تیم ملی فوتبال روز ۱۴ خرداد در آنتالیا ترکیه به مصاف تیم ملی مالی خواهد رفت. تیم ملی ششم خرداد در همین شهر با تیم ملی گامبیا بازی میکند. مالی که در رتبه ۵۲ رنکینگ فیفا قرار دارد، مانند دیگر حرفیان تدارکاتی تیم ملی، در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور ندارد.
تیم ملی قرار بود در اردوی ترکیه با یک تیم باشگاهی هم بازی کند که مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی امروز گفت این بازی برگزار نمیشود.
پیش از این بازی تدارکاتی تیم ملی با اسپانیا، پرتغال، مقدونیه و آنگولا لغو شده بود و ابن تیم در اردوهای پیشین خود که با حضور بازیکنان شاغل در لیگ برتر برگزار شد، سه بار با خودش بازی کرد.
فدراسیون فوتبال ایران پس از قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ مدعی شده بود برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با اسپانیا و پرتغال به توافق رسیده است، اما این بازیها نهایی نشد.