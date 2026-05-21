اندیشکده «آوای آزادی» شکایتی را علیه فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، در دادگاه فدرال حوزه مرکزی ایالت کالیفرنیا ثبت کرده است. هدف از این اقدام حقوقی این است که از ممانعت فیفا برای ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی جلوگیری کند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که نشریه اتلتیک در گزارشی نوشت فیفا تحت فشار و به درخواست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، قصد دارد مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم‌های محل برگزاری مسابقات شود.

یکی از دغدغه‌های اصلی مقام‌های جمهوری اسلامی، احتمال شکل‌گیری فضای اعتراضی و سر دادن شعارهای ضدحکومتی در جریان این مسابقات است.

تیم ملی فوتبال ایران قرار است در شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل به میدان برود؛ دو شهری که از کانون‌های اصلی و پرجمعیت ایرانیان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

پیش‌بینی می‌شود هم‌زمان با برگزاری این مسابقات، تجمع‌ها و تظاهرات گسترده‌ای علیه حکومت ایران در اطراف و داخل ورزشگاه‌ها شکل بگیرد؛ موضوعی که تهران تلاش می‌کند با فشار بر فیفا و حذف نمادهایی مانند پرچم شیر و خورشید، از ابعاد آن بکاهد.