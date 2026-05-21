وزارت خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از دوم تا پنجم خرداد به چین سفر خواهد کرد.
وزیر خارجه پاکستان نیز اوایل ماه فروردین، در بحبوحه تلاشهای فشرده برای کاهش تنشها در خاورمیانه، به پکن سفر کرده بود.
در دو هفته گذشته، عباس عراقچی، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به چین سفر کردهاند.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در شبکه ایکس نوشت: «در طول دهههای گذشته به زورگوییهای جمهوری اسلامی عادت کردهایم؛ تا جایی که این رفتار به بخشی از فضای سیاسی خلیج فارس تبدیل شده و دیگر میان لحن تهاجمی و ادعاهای توخالی دوستی، اعتباری باقی نمانده است.»
او افزود: «امروز، پس از تجاوز وحشیانه جمهوری اسلامی، این حکومت تلاش میکند واقعیتی جدید را که از یک شکست نظامی آشکار زاده شده تثبیت کند، اما تلاش برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات متحده عربی چیزی جز خیال خام نیست.»
قرقاش همچنین نوشت: «هر کسی که خواهان همزیستی با پیرامون عربی خود است باید درک کند که اعتماد از بین رفته و بازگرداندن آن با شعار محقق نمیشود، بلکه نیازمند زبان مسئولانه، احترام به حاکمیت کشورها و پایبندی واقعی به اصول حسن همجواری است.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکتهای بریتانیایی بهدلیل پیامدهای اقتصادی جنگ جمهوری اسلامی و بیثباتی سیاسی داخلی، گستردهترین افت فعالیت خود در بیش از یک سال گذشته را تجربه کردهاند.
بر اساس دادههای اولیه شرکت اساندپی گلوبال، شاخص ترکیبی مدیران خرید بریتانیا در ماه مه از ۵۲/۶ به ۴۸/۵ سقوط کرد. این نخستین بار از آوریل ۲۰۲۵ است که این شاخص به زیر مرز رشد ۵۰ میرسد؛ رقمی که از پیشبینی ۵۱/۶ در نظرسنجی رویترز نیز بسیار پایینتر است.
این گزارش افزود افزایش هزینه انرژی و تاخیر در حملونقل ناشی از جنگ در خاورمیانه، همراه با ابهام درباره آینده سیاسی کییر استارمر، اعتماد کسبوکارها را تضعیف کرده و شرکتها برای بیستمین ماه متوالی برنامههای استخدامی خود را کاهش دادهاند.
ستاد کل ارتش کویت در بیانیهای اعلام کرد گروه بازرسی و امحای مواد منفجره وابسته روز جمعه بقایای ترکشها و مواد منفجره را در شمال این کشور جمعآوری و امحا میکند.
کویت به شهروندان گفت که هرگونه صدای انفجار در این بازه زمانی ناشی از عملیات امحای ترکشها و مواد منفجره خواهد بود.
کویت در جریان حملات جمهوری اسلامی، هدف ۱۵ موشک کروز و بیش از ۳۵۰ موشک بالستیک قرار گرفت.
شبکه فاکسنیوز گزارش داد تحلیلگران غیبت مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، از انظار عمومی را یادآور سالهای پایانی زندگی اسامه بنلادن، رهبر پیشین القاعده، میدانند.
عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، در مصاحبه با فاکسنیوز گفت: «برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، ایالات متحده همان کاری را با تهران انجام داده که طی دو دهه با القاعده و داعش انجام میداد.»
او افزود: «آمریکا رهبر [جمهوری اسلامی] را به همان نوع پنهانکاری عملیاتی سوق داده است که بنلادن به مدت ۱۰ سال زندگی در ایبتآباد [پاکستان] در پیش گرفته بود.»
به گفته محمد، مجتبی خامنهای و بنلادن موقعیت خود را «به پشتوانه عملیات آمریکا» به دست آوردند و هر دو به شکلی واحد و با «ناپدید شدن از عرصه عمومی» به آن واکنش نشان دادند.
محمد بهعنوان کارشناس با «ابتکار پژوهش یهودستیزی» در «برنامه افراطگرایی» دانشگاه جورج واشینگتن همکاری میکند.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویریای منتشر نکرده است.
پیامهای منتسب به مجتبی خامنهای تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند. در این بازه زمانی، برخی رسانهها و حامیان جمهوری اسلامی بارها تصاویر و ویدیوهایی از او را که با هوش مصنوعی ساخته شدهاند، به اشتراک گذاشتهاند.
ایراناینترنشنال در هفته گذشته کارزاری را برای شناسایی پیکرهای جاویدنامان اعتراضات به راه انداخت. پیکرهایی که بنا بر روایت شاهدان و خانوادهها، در حیاط پشتی و انباری بیمارستان الغدیر رها شده بودند.
در جریان این کارزار، تاکنون هویت ۲۱ نفر از جانباختگان شناسایی شده. افرادی که هر کدام روایت و سرگذشت متفاوتی دارند.
در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، بیمارستان الغدیر تهران به یکی از کانونهای اصلی انتقال مجروحان و کشتهشدگان اعتراضات شرق تهران تبدیل شد. روزهایی که به گفته شاهدان، خیابانهای اطراف این بیمارستان شاهد شلیکهای گسترده و کشتار معترضان بود.
بر اساس روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان منتقل شده به بیمارستان الغدیر شدند، بلکه در مواردی با شلیک به مجروحان، جلوگیری از ادامه درمان و انتقال پیکرها به انباری و حیاط پشتی بیمارستان، فضای رعب و وحشت ایجاد کردند.
با این حال، شاهدان و منابع مطلع تاکید کردند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی، تلاش خود را برای نجات مجروحان ادامه دادند؛ از انتقال بیماران به اتاق عمل گرفته تا امدادرسانی در راهروها، آمبولانسها و اتاقهای بیمارستان.
