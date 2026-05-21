انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در شبکه ایکس نوشت: «در طول دهه‌های گذشته به زورگویی‌های جمهوری اسلامی عادت کرده‌ایم؛ تا جایی که این رفتار به بخشی از فضای سیاسی خلیج فارس تبدیل شده و دیگر میان لحن تهاجمی و ادعاهای توخالی دوستی، اعتباری باقی نمانده است.»

او افزود: «امروز، پس از تجاوز وحشیانه جمهوری اسلامی، این حکومت تلاش می‌کند واقعیتی جدید را که از یک شکست نظامی آشکار زاده شده تثبیت کند، اما تلاش برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات متحده عربی چیزی جز خیال خام نیست.»

قرقاش همچنین نوشت: «هر کسی که خواهان همزیستی با پیرامون عربی خود است باید درک کند که اعتماد از بین رفته و بازگرداندن آن با شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند زبان مسئولانه، احترام به حاکمیت کشورها و پایبندی واقعی به اصول حسن همجواری است.»