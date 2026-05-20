محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی، در مصاحبه با روزنامه شرق، با اشاره به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» گفت: «مشکل یک ساختار ناکارآمد با یک ساختار جدید حل نمی‌شود. مشکل از ساختار ناکارآمد و مدیریت ضعیف و دخالت نهادهای دیگر در شورای عالی فضای مجازی است.»

او افزود: «تصمیمات مربوط به قطع کردن اینترنت در شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است. نزدیک به یک سال است که این شورا جلسه نداشته.»

سرافراز ادامه داد: «فعلا نگاه امنیتی بر همه امور کشور سایه انداخته. تداوم این نگاه موجب می‌شود مردم ما از فرصت‌های بزرگ دسترسی به اینترنت مانند هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های نوین بهره لازم را نبرند.»