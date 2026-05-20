خبرگزاری رویترز گزارش داد بریتانیا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد توافق تجاری جدیدی با شورای همکاری خلیج فارس به ارزش سالانه پنج میلیارد دلار در بلندمدت امضا کرده است؛ توافقی که در بحبوحه پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی، روابط اقتصادی لندن با متحدانش در منطقه را عمیقتر میکند.
شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.
این توافق پس از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ و حملات متقابل جمهوری اسلامی به برخی کشورهای منطقه حاصل شده؛ رخدادهایی که فشار بر عرضه انرژی و مواد غذایی را افزایش دادهاند.
بر اساس این توافق، ۹۳ درصد تعرفههای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر کالاهای بریتانیایی حذف میشود و بخشهایی مانند خودروسازی، هوافضا، الکترونیک و صنایع غذایی از آن سود خواهند برد.