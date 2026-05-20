فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نوشت ریاض از تصمیم رییس‌جمهوری آمریکا برای دادن فرصت دوباره به مذاکرات با جمهوری اسلامی به‌منظور دستیابی به توافقی که به پایان جنگ و بازگشت امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ منجر شود، قدردانی می‌کند.

او همچنین از تلاش‌های مستمر پاکستان برای میانجی‌گری در این زمینه تقدیر کرد و در شبکه ایکس نوشت عربستان سعودی امیدوار است جمهوری اسلامی از این فرصت برای جلوگیری از «پیامدهای خطرناک تشدید تنش» استفاده کرده و فورا به تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات پاسخ دهد.

وزیر خارجه عربستان سعودی افزود هدف از این تلاش‌ها، دستیابی به توافقی جامع است که صلح پایدار در منطقه و جهان را محقق کند.