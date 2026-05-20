فایننشال‌تایمز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در گزارشی تحلیلی نوشت که پس از آغاز «جنگ ایران» و سپس محاصره دریایی، اکنون مرحله تازه‌ای آغاز شده است: کمبود کالاهای حیاتی.

نفتکش‌های حامل نفت، گاز طبیعی مایع، اوره، فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی، هیدروژن و هلیوم، از حدود ۸۰ روز قبل دیگر به شکل گسترده از تنگه هرمز عبور نکرده‌اند. کشتی‌هایی که پیش‌تر منطقه را ترک کرده بودند، عمدتا به مقصد رسیده‌اند، اما از این پس نبود محموله‌هایی که هرگز خارج نشدند، به‌تدریج محسوس خواهد شد.

این گزارش تاکید کرد که تا امروز، کمبودها بیشتر «ذهنی» بوده‌اند، اما اکنون به کمبودهای واقعی تبدیل خواهند شد. وضعیتی که به گفته تحلیلگران، در نهایت یا با سهمیه‌بندی و یا با رکود اقتصادی، مدیریت می‌شود.

پیش از این، اکسیوس گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از اعلام توقف موقت حمله به ایران، گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی را با تیم ارشد امنیت ملی خود بررسی کرد.

همزمان، جی‌دی ونس، معاون او، گفت مذاکرات پیشرفت زیادی داشته است و هیچ یک از طرفین خواهان از سرگیری جنگ نیستند.

بحران فقط نفت خام نیست

فایننشال‌تایمز با استناد به تحلیل نیک باتلر، مدیر پیشین راهبرد و سیاست‌گذاری شرکت «بی‌پی» که اکنون در «کینگز کالج لندن» است، نوشت مشکلات کنونی فقط ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نیست، بلکه حمله به زیرساخت‌های انرژی - عمدتا از سوی حکومت ایران - نیز خسارت‌های سنگینی ایجاد کرده است.

بر اساس این تحلیل، دست‌کم هشت پالایشگاه مهم در خلیج فارس به‌طور کامل یا جزیی از کار افتاده‌اند و تاسیسات گاز طبیعی مایع «راس لفان» قطر نیز آسیب دیده است.

هنوز مشخص نیست بازسازی این زیرساخت‌ها چه مدت زمان خواهد برد.

این گزارش تاکید کرد بحران کنونی فقط به نفت خام مربوط نیست و کمبودها به‌طور ویژه بر برخی فرآورده‌های خاص اثر خواهد گذاشت، زیرا پالایشگاه‌ها برای فرآوری انواع مشخصی از نفت طراحی شده‌اند.

پیش از بحران، کشورهای خلیج فارس روزانه حدود ۳.۳ میلیون بشکه فرآورده پالایش‌شده و ۱.۵ میلیون بشکه گاز مایع صادر می‌کردند و محصولاتی مانند گازوئیل، سوخت هواپیما، بنزین و نفتا که مستقیما وارد زنجیره تامین اروپا و آسیا می‌شدند.

حذف این صادرات، جایگزینی ساده را ناممکن کرده است.

باتلر گفت مهم‌ترین کمبودها اکنون در حوزه سوخت هواپیما و گازوئیل دیده می‌شود.

ذخایر رو به پایان است

فایننشال‌تایمز نوشت تا امروز بخشی از بحران با استفاده از ذخایر موجود مهار شده، اما این ذخایر محدودند و افزایش سریع تولید در خارج از خلیج فارس یا تغییر مسیر انتقال نفت نیز در کوتاه‌مدت ممکن نیست.

بخش بزرگی از ظرفیت مازاد تولید نفت جهان در خود منطقه خلیج فارس قرار دارد و پس از آن، روسیه مهم‌ترین گزینه افزایش عرضه به شمار می‌رود؛ هرچند محدودیت‌های سیاسی و ظرفیت تولید، موانع بزرگی محسوب می‌شوند.

این گزارش همچنین اشاره کرد که خطوط لوله عربستان سعودی به دریای سرخ و خط انتقال نفت عمان به بندر «راس مرکاز»، ظرفیت محدودی دارند و توسعه آن‌ها زمان‌بر خواهد بود.

در اروپا نیز ظرفیت پالایشگاهی طی سال‌های گذشته کاهش یافته و بازسازی سریع آن به سرمایه‌گذاری سنگین و زمان طولانی نیاز دارد.

از سوی دیگر، فایننشال‌تایمز ۲۹ اردیبهشت گزارش داد جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید امکان صادرات نفت، به ذخیره‌سازی نفت روی نفتکش‌های فرسوده در خلیج فارس روی آورده است.

این اقدام نشان‌دهنده فشار فزاینده بر صادرات نفت ایران در هفته‌های اخیر است.

بر اساس این گزارش، حدود ۳۹ نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند؛ در حالی که پیش از آغاز محاصره دریایی آمریکا در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، این تعداد ۲۹ نفتکش بود.

شرکت تحلیلی کپلر پیش‌بینی کرده است تهران احتمالا تا اواخر ماه می امکان ادامه تولید بدون فضای ذخیره‌سازی جدید را خواهد داشت.

بحران فراتر از انرژی

فایننشال‌تایمز هشدار داد بحران خلیج فارس فقط بازار انرژی را تهدید نمی‌کند، بلکه عرضه کالاهایی مانند هلیوم، متانول، آمونیاک، فسفات، گوگرد و مواد اولیه تولید کود شیمیایی را نیز مختل کرده است.

کاهش عرضه هلیوم بر تولید ریزتراشه‌ها اثر می‌گذارد و کمبود مواد مورد نیاز کودهای شیمیایی، می‌تواند تولید جهانی غذا را کاهش دهد.

هم‌زمان، تغییر مسیرهای کشتیرانی هزینه حمل‌ونقل جهانی را افزایش داده و حدود ۲۰ هزار ملوان نیز همچنان در خلیج فارس گرفتار مانده‌اند.

بازارها به پایان بحران خوش‌بین‌اند

به نوشته فایننشال‌تایمز، بازارهای نفت ظاهرا بر این باورند که فشارهای اقتصادی در نهایت به آتش‌بس پایدار و بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد، اما نویسنده این تحلیل هشدار داد که هیچ تضمینی برای تحقق این سناریو وجود ندارد.

ترامپ همچنان تاکید می‌کند تنها موضوع مهم برای او، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

این گزارش پرسیده است آیا جمهوری اسلامی اصولا حاضر خواهد شد چنین توافقی را بپذیرد و چرا باید به اجرای تعهدات آمریکا اعتماد کند: «همچنین اگر ایران اکنون کنترل عبور و مرور در خلیج فارس را در دست گرفته، چرا باید به سادگی از این اهرم صرف‌نظر کند؟»

فایننشال‌تایمز در پایان هشدار داد بازارهای آتی نفت «گوی بلورین» نیستند و پیش‌بینی‌هایشان بارها اشتباه از آب درآمده است.

این گزارش تاکید کرد: «اگر بدترین سناریو رخ دهد، ممکن است قیمت نفت و کالاهای اساسی به شدت افزایش یابد و این وضعیت با رشد تورم، افزایش نرخ بهره و رکودی سنگین در اقتصاد جهانی همراه شود.»

فاتح بیرول، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی، پیش‌تر هشدار داده بود جهان ممکن است وارد «بزرگ‌ترین بحران انرژی تاریخ» شود.

نویسنده فایننشال‌تایمز بر این باور است که اگر شرایط به‌زودی تغییر نکند، این هشدار می‌تواند به واقعیت تبدیل شود.