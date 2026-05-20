معاون وزیر خارجه اسرائیل: جنگ ما با سپاه است، نه مردم ایران
شران هسکل، معاون وزیر خارجه اسرائیل، به بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت جنگ اسرائیل با سپاه و ایدئولوژی افراطی است، نه با مردم ایران.
الحدث به نقل از منابع خود گزارش داد کار بر روی نهاییسازی متن توافق میان واشینگتن و تهران با جدیت در حال انجام است و دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پس از حج در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
این منابع گفتند فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کند.
همچنین گفته شده اگر فرمانده ارتش پاکستان به ایران نرود، احتمال دارد طی ساعات آینده نهایی شدن متن توافق اعلام شود.
الحدث همچنین گزارش داد احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، در نخستین حضور علنی خود از آغاز جنگ، با وزیر کشور پاکستان در تهران دیدار کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد: «هرجا لازم باشد میجنگیم و هرجا لازم باشد مذاکره میکنیم. ما کاملا در خدمت منافع نظام هستیم.»
عراقچی افزود که ارتباط و هماهنگی مستمر و روزانه میان وزارت خارجه و فرماندهان نیروهای مسلح در سطوح مختلف برقرار است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، از تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای دادن فرصت بیشتر به مذاکرات با جمهوری اسلامی بهمنظور دستیابی به توافق استقبال کرد.
او گفت تمدید مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند به بازگشت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند.
ترامپ پیشتر گفته بود عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر از او خواستهاند حمله برنامهریزیشده آمریکا به جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد تا زمان بیشتری برای مذاکرات فراهم شود.
وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی «فورا» به تلاشهای میانجیگرانه برای جلوگیری از تشدید تنش پاسخ دهد.
دونالد ترامپ تاکید کرد احتمال دارد آمریکا برای زدن ضربهای بزرگ، بار دیگر به جمهوریاسلامی حمله کند. سپاه پاسداران در واکنش گفت: «با رهبران کفر میجنگیم و جنگ را به فراتر از منطقه میکشانیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره توافق محدود با جمهوری اسلامی، بهویژه درباره تنگه هرمز، گفت: «ما باید تنگه را باز کنیم. من بلافاصله آن را باز میکنم. ما یک فرصت به این موضوع میدهیم. عجلهای ندارم. نمیخواهم افراد زیادی کشته شوند؛ ترجیح میدهم تعداد کمی کشته شوند.»
ترامپ گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد زیرا مردم در شرایط بدی زندگی میکنند و باید دید چه اتفاقی میافتد.
او با مقایسه جنگهای گذشته آمریکا در ویتنام، افغانستان و عراق گفت در آن جنگها صدها هزار نفر کشته شدند، اما در درگیریهای اخیر، به گفته او، تنها ۱۳ نفر جان باختهاند و افزود: «ایران نابود شده است. چیزهای شگفتانگیزی خواهید دید.»
رییسجمهوری آمریکا درباره اقتصاد این کشور گفت سرمایهگذاریهای عظیمی در حال انجام است و کارخانههای خودروسازی از کشورهای مختلف در حال انتقال به آمریکا هستند.
او در پاسخ به سوالی درباره وجود افراد مخالف در وزارت دادگستری و افبیآی گفت اگر چنین افرادی باشند، آنها را پیدا کرده و کنار خواهند گذاشت و افزود کشور در وضعیت خوبی قرار دارد.
ترامپ در پاسخ به سوالی درباره دیدار شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین گفت از قبل در جریان این دیدار بوده و آن را اتفاق مثبتی میداند. او افزود با هر دو رهبر رابطه خوبی دارد.