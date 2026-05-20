فرایبورگ ۰-۳ استون ویلا؛ امری با استون ویلا هم قهرمان لیگ اروپا شد
تیم فوتبال استون ویلا در فینال لیگ اروپا که در استانبول برگزار شد، فرایبورگ را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و برای نخستین بار قهرمان لیگ اروپا شد.
اونای امری، سرمربی استون ویلا پیش از این ۴ بار با سویا (سه بار) و ویارئال، قهرمان لیگ اروپا شده بود و اینبار با ویلا به این افتخار دست یافت.
او با آرسنال هم نایب قهرمان لیگ اروپا شده بود.
استون ویلا از ۱۹۸۲ که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد تاکنون نتوانسته بود در اروپا، مقامی بدست بیاورد و حالا در سال ۲۰۲۶، پس از ۴۴ سال، در یک رقابت اروپایی به عنوان قهرمانی رسیده است.
فدراسیون فوتبال اعلام کرد که تیم ملی فوتبال روز ۱۴ خرداد در آنتالیا ترکیه به مصاف تیم ملی مالی خواهد رفت. تیم ملی ششم خرداد در همین شهر با تیم ملی گامبیا بازی میکند. مالی که در رتبه ۵۲ رنکینگ فیفا قرار دارد، مانند دیگر حرفیان تدارکاتی تیم ملی، در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور ندارد.
تیم ملی قرار بود در اردوی ترکیه با یک تیم باشگاهی هم بازی کند که مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی امروز گفت این بازی برگزار نمیشود.
پیش از این بازی تدارکاتی تیم ملی با اسپانیا، پرتغال، مقدونیه و آنگولا لغو شده بود و ابن تیم در اردوهای پیشین خود که با حضور بازیکنان شاغل در لیگ برتر برگزار شد، سه بار با خودش بازی کرد.
فدراسیون فوتبال ایران پس از قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ مدعی شده بود برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با اسپانیا و پرتغال به توافق رسیده است، اما این بازیها نهایی نشد.
ایران اینترنشنال دریافته است که علیرضا نجاتی، قهرمان پیشین کشتی، پس از ۱۳۰ روز بازداشت با قید وثیقه آزاد شده است. او در روز ۱۹ دی ۱۴۰۴ و در پی حمایت از انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شد.
نجاتی ۵۰ روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و در این مدت تحت شکنجه و ضربوشتم قرار گرفته است.
قاضی انصاری که یکی از دو حکم اعدام صالح محمدی را صادر کرده بود، مسئول رسیدگی به پرونده علیرضا نجاتی است.
پیشتر جهانپهلوان رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی المپیک، با انتشار یک استوری در اینستاگرام خواهان آزادی علیرضا نجاتی شده بود.
دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک در یک پست اینستاگرامی در واکنش به احتمال ممنوع شدن ورود پرچم شیر و خورشید به استادیومهای جام جهانی نوشت: «پرچم واقعی و ملی ایران پرچم شیروخورشید است که هزاران سال قدمت دارد نه پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با کلمه الله در وسط پرچم.»
او با اشاره به تلاشهایش در سالهای گذشته برای ورود آزادانه زنان به استادیومها در داخل ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «از سال ۲۰۱۴ که برای کمپین آزادی ورود زنان به ورزشگاههای ایران دور جهان میرفتم، همه جا پرچم واقعی ایران را همراه میبردم.»
نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک که این پست را به دو زبان فارسی و انگلیسی و خطاب به «جهانیان» نوشته، اضافه کرده است: «برای اینکه بفهمید پرچم کنونی جمهوری اسلامی چیست میتوانید آن را با پرچم کمونیستی داس و چکش و دیگر نمادهای ایدئولوژیک مقایسه کنید که هر کشوری را اشغال میکرد و پرچم ایدئولوژیکش را جایگزین پرچم تاریخی آن کشور میکرد.»
صفایی همچنین خطاب به فدراسیون جهانی فوتبال نوشت: «فیفا حق ندارد پرچم واقعی یک کشور را از مسابقات حذف کند.»
سایت اتلتیک روز سهشنبه گزارش داد فیفا ممکن است به درخواست فدراسیون فوتبال ایران مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیومهای جام جهانی شود: «به گفته منبعی که مستقیماً در جریان برنامهریزیهای فیفا قرار دارد، فیفا قصد دارد حضور این پرچم را در ورزشگاههای خود در تابستان امسال ممنوع کند.»
وکیل مدافع پژمان جمشیدی با تایید صدور حکم پرونده موکلش از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ایسنا گفت: «رای پرونده موکلم امروز صادر و ابلاغ شد. حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است. تا زمانی که حکم قطعی نشده محتوای رای را اعلام نمیکنیم.»
ساعتی پیش، سایت امتداد به نقل از شاکی پرونده پژمان جمشیدی خبر داد که حکم این پرونده صادر و به او ابلاغ شده است. به گفته او، پژمان جمشیدی به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شاکی پرونده گفته تمام مدارکی که به نفع او است در پرونده وجود دارد.
پرونده پژمان جمشیدی از مهر ۱۴۰۴ با بازداشت او رسانهای شد. بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس و بازیگر سینما و تلویزیون پس از چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و مدتی در خارج از ایران بود. پس از این برای پرونده او، دو جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
شاکی پرونده در گفتوگو با امتداد گفت تمام مدارکی که به نفع اوست در پرونده وجود دارد و افزود: «او را هرگز نمیبخشم. یک سال است بدون وکیل تنهایی تمام جلسات دادگاه را شرکت کردم.»
او تاکید کرد جمشیدی و وکلایش «بارها» به او پیشنهاد پول دادهاند اما او نپذیرفته است. به گفته شاکی، جمشیدی در آخرین جلسه دادگاه به او گفته است: «آخرین زورت را هم بزن.»
همزمان، کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، از صدور حکم پرونده موکلش از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت این حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض خواهد بود.
او افزود: «تا زمانی که حکم قطعی نشده، محتوای رای را اعلام نمیکنیم.»
برجاس در واکنش به مصاحبه شاکی و اطلاعرسانی درباره این رای افزود: «به محض قطعیت دادنامه، در آیندهای نزدیک اقدام به اعاده حیثیت خواهد شد.»
علی محمدزاده، دیگر وکیل پژمان جمشیدی با اشاره به صدور رأی بدوی پرونده موکل خود گفت: «همه اتهامات و فضاسازیهای رسانهای شاکی با مداقه دادگاه، کشف و در دادگاه رد شد.»
او سهشنبه شب در گفتوگوی اختصاصی به ایرنا گفت: «همه ادعاهای شاکی و مادر وی که در فضای مجازی و برخی رسانهها مبنی بر تجاوز به عنف، آدمربایی منتشر شده بود؛ توسط دادگاه رد شده است.»
محمدزاده با اشاره به صدور حکم دادگاه مبنی بر ۹۹ ضربه شلاق تعزیری برای پژمان جمشیدی، ادامه داد: «حداقل اتهام یعنی اتهام «مادون زنا» مطرح شد یعنی نه تنها زنای به عنف بلکه زنای عادی هم در این پرونده اثبات نشد و مطابق قانون حکم اتهام مادون زنا کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق است هرچند این حکم هم شایسته موکل من نیست.»
محمدزاده گفت: «همچنین شهودی هم که شاکی به دادگاه معرفی کرده بود عمدتا به نفع موکلم شهادت دادند.»
وکیل پژمان جمشیدی افزود: «گزارش پزشکی قانونی هم حکایت از این موضوع دارد که هیچگونه رابطهای میان موکلم و شاکی وجود نداشته است اما به لحاظ اینکه حکم صادره اکنون اولیه و بدوی است از بیان جزئیات خودداری میکنم.»
محمدزاده گفت: «پس از قطعیت رأی اسناد موجود در این پرونده به منظور اعاده حیثیت موکلم افشا خواهد شد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به حکم بدوی صادره هم اعتراض خود را اعلام خواهد کرد، افزود: همه اتهامات مطرح شده از سوی شاکی در دادگاه رد شده است.
محمدزاده افزود: با توجه به ادله موجود اعتقاد داریم که این رأی نیز نقض خواهد شد و رأی شایسته تری توسط دادگاه صادر خواهد شد.
پرونده جمشیدی مهرماه ۱۴۰۴ و پس از بازداشت او رسانهای شد و چند روز بعد با وثیقه آزاد شد. به نوشته امتداد، دو جلسه رسیدگی به این پرونده در بهمن ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵ در شعبه یک دادگاه کیفری برگزار شد و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت حکم آن صادر شد.
جمشیدی که به تجاوز جنسی به دختری ۲۰ ساله متهم شد، آبان ۱۴۰۴ این اتهام را رد و اظهارات شاکی و مادرش را کذب محض خوانده بود.