او با اشاره به تلاش‌هایش در سال‌های گذشته برای ورود آزادانه زنان به استادیوم‌ها در داخل ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «از سال ۲۰۱۴ که برای کمپین آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران دور جهان میرفتم، همه جا پرچم واقعی ایران را همراه می‌بردم.»

نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک که این پست را به دو زبان فارسی و انگلیسی و خطاب به «جهانیان» نوشته، اضافه کرده است: «برای اینکه بفهمید پرچم کنونی جمهوری اسلامی چیست میتوانید آن را با پرچم کمونیستی داس و چکش و دیگر نمادهای ایدئولوژیک مقایسه کنید که هر کشوری را اشغال میکرد و پرچم ایدئولوژیکش را جایگزین پرچم تاریخی آن کشور می‌کرد.»

صفایی همچنین خطاب به فدراسیون جهانی فوتبال نوشت: «فیفا حق ندارد پرچم واقعی یک کشور را از مسابقات حذف کند.»

سایت اتلتیک روز سه‌شنبه گزارش داد فیفا ممکن است به درخواست فدراسیون فوتبال ایران مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم‌های جام جهانی شود: «به گفته منبعی که مستقیماً در جریان برنامه‌ریزی‌های فیفا قرار دارد، فیفا قصد دارد حضور این پرچم را در ورزشگاه‌های خود در تابستان امسال ممنوع کند.»



