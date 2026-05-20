دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، گفت: «تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ما کار را تمام می‌کنیم یا آن‌ها سند را امضا می‌کنند.»

ترامپ گفت: «ما اجازه نخواهیم داد جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشد و کل خاورمیانه را منفجر کند؛ اسرائیل، تمام خاورمیانه و بعد هم به سراغ شما بیاید.»

او افزود: «چنین چیزی رخ نخواهد داد. همان‌طور که هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند در یک محله خشونت‌آمیز واقعا در امنیت باشد.»

ترامپ در ادامه گفت ما «دیوار فولادی» در دریا داریم و هیچ کشتی‌ای بدون اجازه عبور نمی‌کند.

او اضافه کرد: «هفته پیش به یک نفتکش حامل دو میلیون بشکه نفت از فاصله چهار مایلی شلیک شد و مجبور شد بازگردد.»