مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در نشست استانداران گفت: «روش‌هایی که تاکنون برای اداره کشور مورد استفاده قرار گرفته، در شرایط فعلی پاسخگوی همه مسائل نیست؛ اگر بود، بسیاری از مشکلات بر طرف شده بود.»

رییس دولت جمهوری اسلامی ادامه داد: «هیچ کشوری صرفا با حمله نظامی یا بمباران تسلیم نمی‌شود، مگر اینکه از درون دچار اختلاف و گسست شود.»

پزشکیان اضافه کرد: «اگر برای مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین برنامه‌ریزی دقیق نداشته باشیم، در ادامه با مشکلات مواجه خواهیم شد. باید مردم را برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف به همکاری دعوت کنیم تا بتوانیم کشور را با عزت و اقتدار از شرایط فعلی عبور دهیم.»