امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور بهصورت حضوری برگزار میشود
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرد آزمونهای پایان نیمسال این دانشگاه از شنبه ۱۶ خرداد بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، تاکید کرد پایان جنگ ایران «ضرورتی فوقالعاده» است.
او افزود پایان جنگ میتواند به برقراری ثبات در بازار انرژی کمک کند.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به بحران اقتصادی در ایران گفت: «امروز ضروری است برای مردم تبیین شود که لازمه عبور موفق از این شرایط، ایجاد تناسب میان داشتهها و خواستههاست.»
او افزود: «با اسراف، افزایش بیرویه توقعات و بیتوجهی به محدودیتها نمیتوان به اهداف بزرگ دست یافت.»
پزشکیان ادامه داد: «ضروری است با نگاهی نو، روشهای جدید و راهکارهای خلاقانه برای عبور از مشکلات طراحی شود.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در نشست استانداران گفت: «روشهایی که تاکنون برای اداره کشور مورد استفاده قرار گرفته، در شرایط فعلی پاسخگوی همه مسائل نیست؛ اگر بود، بسیاری از مشکلات بر طرف شده بود.»
رییس دولت جمهوری اسلامی ادامه داد: «هیچ کشوری صرفا با حمله نظامی یا بمباران تسلیم نمیشود، مگر اینکه از درون دچار اختلاف و گسست شود.»
پزشکیان اضافه کرد: «اگر برای مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین برنامهریزی دقیق نداشته باشیم، در ادامه با مشکلات مواجه خواهیم شد. باید مردم را برای صرفهجویی و مدیریت مصرف به همکاری دعوت کنیم تا بتوانیم کشور را با عزت و اقتدار از شرایط فعلی عبور دهیم.»
سازمان ملل متحد در گزارشی تازه هشدار داده تبعات جنگ در خاورمیانه اکنون از بازار انرژی فراتر رفته و از تورم و قیمت مواد غذایی تا رشد اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
شبکه امتیوی لبنان گزارش داد حزبالله از جنبشهای پیشاهنگی خود برای پرورش «نسلی مطیع و آماده مرگ» استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، این کودکان عمدتا فرزندان نیروهای حزبالله هستند و از برخی از آنها برای «جاسوسی» و «انتقال مهمات» استفاده میشود.
امتیوی افزود شماری از این کودکان با «وفاداری به روحالله خمینی و آرمانهای او» پرورش یافتهاند.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این خصوص توضیح میدهد.