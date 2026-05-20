سنتکام: تفنگداران دریایی آمریکا سوار یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی شدند
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا از یگان اعزامی ۳۱، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در دریای عمان سوار نفتکش تجاری «سلستیال سی» با پرچم جمهوری اسلامی شدند.
به نوشته سنتکام، این نفتکش مظنون بود که با حرکت به سوی یکی از بنادر ایران، محاصره دریایی آمریکا را نقض کند. نیروهای آمریکایی پس از بازرسی و دستور به خدمه برای تغییر مسیر، کشتی را آزاد کردند.
سنتکام افزود نیروهای آمریکا به اجرای کامل این محاصره ادامه میدهند و تاکنون ۹۱ کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت آن، تغییر مسیر دادهاند.