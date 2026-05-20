اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با صداوسیما و در واکنش به سخنان دونالد ترامپ اعلام کرد اولتیماتوم‌ دادن به جمهوری اسلامی «مضحک» است.

او اضافه کرد: «لفاظی‌ها و تهدیدهای طرف‌های خارجی بی‌اثر است و جمهوری اسلامی بدون توجه به این اظهارات، منافع خود را دنبال می‌کند.»

بقایی افزود تبادل پیام‌ها از طریق مقام‌های پاکستانی میان دو طرف ادامه دارد و جمهوری اسلامی دیدگاه‌های طرف آمریکایی را دریافت کرده و در حال بررسی آن‌هاست.

او گفت حضور وزیر کشور پاکستان در تهران نیز در راستای تسهیل این تبادل پیام‌ها انجام شده است.

بقائی تاکید کرد: «آزادسازی اموال بلوکه‌شده یکی از مطالبه‌های مشخص جمهوری اسلامی است. در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان. مطالبات ما مشخص است. اگر طرف مقابل کماکان بر زیاده‌خواهی اصرار کند ، قاعدتا توفیقی نخواهیم داشت.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر شورای امنیت سازمان ملل، از عباس عراقچی برای شرکت در نشست ویژه وزرای خارجه شورای امنیت درباره صیانت از اصول منشور سازمان ملل و چندجانبه‌گرایی دعوت شده، اما حضور او در این نشست هنوز قطعی نشده است.

او همچنین گفت جمهوری اسلامی با وجود «سوءظن شدید و منطقی» نسبت به عملکرد آمریکا، مسیر مذاکرات را با «جدیت و حسن نیت» دنبال می‌کند.