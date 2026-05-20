قیمت نفت پس از اظهارات ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی بیش از ۵ درصد کاهش یافت
قیمت نفت، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت پس از اظهارات خوشبینانه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی بیش از پنج درصد کاهش یافت.
بهای نفت برنت به ۱۰۵ دلار و ۷۰ سنت رسید؛ زیرا معاملهگران به نشانههایی واکنش نشان دادند که حاکی از نزدیکتر شدن واشینگتن و تهران به توافقی است که میتواند از دور تازه حملات جلوگیری کند و نگرانیها درباره اختلال طولانیمدت عرضه در خاورمیانه را کاهش دهد.
ترامپ گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی در «مراحل نهایی» قرار دارد، اما هشدار داد اگر تهران با توافق صلح موافقت نکند، آمریکا ممکن است حملات بیشتری انجام دهد.