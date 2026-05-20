شهروندی که خود را کارمند اورژانس اجتماعی معرفی کرد، از موج بزرگ رهاشدن بیماران اعصاب و روان و سالمندان از سوی خانواده‌ها خبر داد.

او گفت با توجه به گرانی داروهای اعصاب و روان و پیدا نشدن داروها، به نظر می‌رسد شماری از خانواده‌ها دیگر توان نگهداری بیماران و سالمندان را ندارند و آن‌ها را به امید مراقبت‌های دولتی و عمومی، رها می‌کنند.

شهروندی از شیراز یادآوری کرد هزینه بخشی از درمان و داروهای یک بیمار مبتلا به سرطان ماهانه ۱۰ میلیون تومان است.

به گفته او، داروهای براتیگا و زولادکس تحت پوشش بیمه هستند، اما بیمه فقط حدود ۳۰ درصد مبلغ آن‌ها را پرداخت می‌کند.

در پی افزایش هزینه‌های درمان، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت قیمت دارو به‌دلیل تورم و افزایش قیمت سایر کالاها در حال رشد است؛ بنابراین بیمه‌ها باید این پوشش را فراهم کنند.

او وعده داد برای رفع کمبودهای دارویی، «مذاکراتی با بانک مرکزی» انجام شده و وعده‌هایی برای تامین ارز و ریال به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است.

شهروندی از کرمانشاه نوشت: «خرج دارو و درمان مادر بیمارم هر روز بیشتر می‌شود. فردا باید ۱۱۰ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کنم. فقط برای تامین هزینه‌های درمان مادرم، مجبورم در ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت کار کنم.»

شهروندی نیز یادآوری کرد پدرش پارکینسون دارد و هر ماه با بیمه، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه درمانش می‌شود.

مخاطبی دیگر خبر داد قطره چشمی زالاتان که برای بیماران مبتلا به گلوکوم یا فشار چشم تجویز می‌شود و باید به‌طور مداوم مصرف شود، دیگر در داروخانه‌ها موجود نیست.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از افزایش چشم‌گیر قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکمل‌های دارویی از ابتدای اردیبهشت سال جاری است.

بررسی حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان می‌دهد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.

یک شهروند خود را بیمار مبتلا به سرطان خون AML (لوسمی میلوئید حاد) معرفی کرد و گفت در روند درمانش، هر سه ماه یک بار باید آزمایش مغز و استخوان بدهد.

او گفت سه ماه پیش هزینه جواب آزمایش پنج میلیون تومان بود ولی در نوبت جدید مراجعه مبلغ ۱۳ میلیون پرداخت کرده است.

این شهروند با اشاره به هزینه‌های کمرشکن درمان، گفت: «من بیکارم و این پول را قرض کردم. نمی‌دانم نوبت‌های بعدی را قرار است چطور سر کنم.»

علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشتم اردیبهشت گفته بود حدود ۷۰ درصد از قیمت تمام‌شده دارو به نرخ ارز آزاد وابسته است که اثر مستقیمی بر بازار دارویی دارد.

پیش‌تر یک پزشک به ایران‌اینترنشنال گفته بود هزینه داروها به اندازه‌ای بالا رفته که بسیاری از بیمارها دیگر توانایی ادامه روند درمانی را ندارند و حتی گاهی وقتی در داروخانه با قیمت جدید داروها مواجه می‌شوند، نسخه‌هایشان را نمی‌گیرند.

بیمارانی که کم می‌شوند

یک دندان‌پزشک در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد بیمارانم کمتر شده و بیشتر آن‌ها به دلیل بی‌پولی ترجیح می‌دهند دندان خود را بکشند.»

در کنار هزینه درمان بیماران خاص و خدمات دهان و دندان، طیف گسترده‌ای از داروهای عمومی نیز به شدت گران شده‌اند.

مخاطبی از شهرستان شاهین دژ، گفت بسته ۶۰ عددی قرص امگا ۳ در عرض یک ماه از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

مخاطبی دیگر اشاره کرد ۳۰۷ هزار تومان برای یک سرم شست‌وشو و یک قوطی قرص ویتامین د۳ هزینه کرده است.

در کنار این هزینه‌های سنگین، پیام‌ها حاکی از فشار روانی ناشی از بحران معیشتی و بیکاری است.

مخاطبی از جزیره کیش گفت صنعت گردشگری و هتلداری دچار «فروپاشی» شده و او و همکارانش، چهار ماه است حقوق نگرفته‌اند.

در پیامی دیگر، دانشجویی که دانشگاهش در شهری دیگر است، نوشت برای کمک به تامین مخارج خانواده هم‌زمان با تحصیل کار می‌کند و افزود: «به عنوان یک جوان ۲۰ ساله، انگار بار ۴۷ سال زندگی روی دوشم است.»