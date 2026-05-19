نتبلاکس: جمهوری اسلامی در پی گسترش سانسور دیجیتال فراتر از مرزهای ایران است
نتبلاکس اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به هشتاد و یکمین روز رسیده است. این نهاد نوشت: «حکومت در تلاش است کنترل دیجیتال خود را به سطح بینالمللی گسترش دهد؛ از جمله با مطالبه کنترل کابلهای سایر کشورها در تنگه هرمز و وادار کردن شرکتهای بزرگ فناوری به تبعیت از قوانین.»
نیویورکتایمز گزارش داد جمهوری اسلامی در دوره آتشبس شکننده میان تهران و واشینگتن، بازسازی بخشی از توان موشکی خود را آغاز کرده و همزمان برای احتمال ازسرگیری درگیریها آماده میشود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از این فرصت برای بازگشایی دهها محل استقرار موشکهای بالستیک که در جریان حملات هدف قرار گرفته بودند، استفاده کرده است.
جابهجایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق تاکتیکهای نظامی برای دور تازه احتمالی جنگ نیز از دیگر اقدامهای تهران عنوان شده است.
یک مقام نظامی آمریکا به نیویورکتایمز گفت بسیاری از موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی در تاسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوههای گرانیتی نگهداری میشدند و آمریکا در حملات خود عمدتا ورودی این مراکز را هدف قرار داده بود.
به گفته او، فروریختن دهانه این تاسیسات باعث مدفون شدن آنها شد، اما ساختار اصلی سایتها از بین نرفت و اکنون حکومت ایران بخش قابل توجهی از این مراکز را دوباره بازگشایی کرده است.
این مقام آمریکایی افزود تهران همچنین بسیاری از تسلیحات باقیمانده خود را جابهجا کرده و در میان مقامهای جمهوری اسلامی این باور تقویت شده که میتوانند در برابر آمریکا مقاومت کنند؛ چه از طریق بستن موثر تنگه هرمز، چه با حمله به زیرساختهای انرژی کشورهای خلیج فارس و چه با تهدید هواپیماهای آمریکایی.
نیویورکتایمز نوشت با وجود ادامه مذاکرات، مقامهای جمهوری اسلامی خود را برای احتمال ازسرگیری حملات آماده کردهاند و هشدار دادهاند در صورت وقوع جنگ تازه، هزینه سنگینی به همسایگان و اقتصاد جهانی تحمیل خواهند کرد.
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل امنیتی ایران در موسسه آلمانی امور بینالملل و امنیت، به این روزنامه گفت مقامهای جمهوری اسلامی در دور نخست جنگ، خود را برای یک درگیری طولانیمدت حدود سه ماهه آماده کرده بودند و به همین دلیل استفاده از موشکها را محدود کردند تا بتوانند هفتهها حملات را ادامه دهند.
اما به گفته او، اگر جنگ دوباره آغاز شود، رهبران جمهوری اسلامی انتظار یک نبرد «کوتاه اما بسیار شدید» را دارند؛ جنگی که میتواند با حملات هماهنگ به زیرساختهای انرژی ایران همراه باشد.
به نوشته نیویورکتایمز، جمهوری اسلامی ممکن است در دور تازه درگیریها روزانه دهها یا حتی صدها موشک شلیک کند تا «محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد».
این گزارش افزود که کشورهای عربی خلیج فارس در صورت آغاز دوباره جنگ، ممکن است با حملات شدیدتر به زیرساختهای انرژی خود روبهرو شوند. هدف قرار دادن میادین نفتی، پالایشگاهها و بنادر نفتی، یکی از مهمترین ابزارهای تهران برای وارد آوردن فشار بر اقتصاد جهانی توصیف شده است.
نیویورکتایمز همچنین به افزایش تهدیدهای لفظی علیه امارات متحده عربی اشاره کرد و نوشت برخی مقامها و تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی معتقدند امارات با میزبانی پایگاههای نظامی آمریکا، در حملات علیه حکومت ایران نقش داشته است.
مهدی خراطیان، تحلیلگر نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، ماه گذشته گفته بود: «ما حتما باید امارات را به دوران شترسواری برگردانیم و میتوانیم این کار را بکنیم. اگر لازم باشد، ابوظبی را اشغال خواهیم کرد.»
این روزنامه همچنین نوشت جمهوری اسلامی ممکن است علاوه بر تنگه هرمز، بر تنگه بابالمندب نیز فشار وارد کند. آبراهی راهبردی میان دریای سرخ و خلیج عدن که حدود یکدهم تجارت جهانی از آن عبور میکند و در نزدیکی مناطق تحت کنترل حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد.
به نوشته نیویورکتایمز، اگر تهران احساس کند کنترلش بر تنگه هرمز در خطر است، ممکن است تلاش کند آمریکا را همزمان در دو جبهه دریایی درگیر کند.
این گزارش در پایان افزود اگرچه حوثیها وعده دادهاند در صورت وقوع جنگ منطقهای از تهران حمایت کنند، اما در دور قبلی درگیریها واکنش محتاطانهای نشان دادند. موضوعی که تحلیلگران آن را ناشی از نگرانی این گروه درباره کاهش ذخایر نظامیاش میدانند.
سازمان «کمک به گروگانها در سراسر جهان» خبر داد که شهاب دلیلی، زندانی سیاسی که از سال ۱۳۹۵در ایران زندانی بود، پس از آزادی از زندان اوین به ایروان و سپس به واشینگتن رفته و «در سلامت کامل به خانه و کنار خانوادهاش بازگشته است.»
این سازمان اشاره کرد که دلیلی پس از بیش از یک دهه بازداشت غیرقانونی در ایران آزاد شده است و از همه خواست که «به شهاب کمک کنند تا به راحتی به زندگی عادی بازگردد.»
شهاب دلیلی، کاپیتان پیشین شرکت کشتیرانی ایران و ساکن آمریکا، سال ۱۳۹۵ برای خاکسپاری پدرش به تهران رفت، اما هنگام بازگشت و پیش از رسیدن به فرودگاه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد.
خانواده دلیلی گفته بودند جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» یعنی آمریکا، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی نوشت زینب جلالیان، قدیمیترین و تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در ایران، در بیستمین سال حبس خود از درمان بیماری محروم مانده است.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که جلالیان از «فیبروم رحمی» رنج میبرد و با وجود توصیه پزشکان برای اعزام به مراکز درمانی و پیگیری نتایج عمل آمبولیزاسیون، همچنان به بهانه توقف اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان در پی جنگ، در شرایط سخت جسمی نگهداری میشود.
یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «این زندانی سیاسی در اوایل مهر سال گذشته، پس از درخواست مکرر نهادهای حقوق بشری و افزایش فشارهای بینالمللی، در حالی که ماهها از فیبروم رحمی رنج میبرد، در یکی از مراکز درمانی خارج از زندان یزد تحت عمل آمبولیزاسیون فیبروم قرار گرفت. با این حال، تنها ۲۴ ساعت پس از عمل و پیش از تکمیل دوره درمان، به زندان بازگردانده شد.»
به گفته این منبع آگاه، در ماههای گذشته با وجود انجام عمل جراحی، خونریزی و دردهای شکمی زینب جلالیان بهطور نگرانکنندهای ادامه داشته و این زندانی سیاسی همزمان دچار کمخونی شدید نیز شده است.
روزنامه گاردین در گزارشی با طرح این پرسش که آیا جمهوری اسلامی میتواند برای کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز هزینه دریافت کند، نوشت تحقق این موضوع بسیار بعید است. یک مقام پیشین آمریکایی گفت این کابلها از ساحل بسیار دور هستند و ایران فناوری لازم برای قطع کردن آنها را ندارد.
این گزارش به نقل از یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که متخصص اینترنت جهانی است، نوشت: «دریافت هزینه از شرکتهای خاص غیرممکن خواهد بود، زیرا هیچ راهی برای تفکیک ترافیک اینترنت آنها وجود ندارد.»
این مقام آمریکایی همچنین گفت: «بسیار بعید است که ایران بتواند کابلهای زیر تنگه هرمز را بدون جلب توجه قطع کند؛ این کشور فناوری لازم را ندارد و باید این کار را آشکارا و تحت نظارت مداوم گشتهای هوایی ایالات متحده انجام دهد.»
طبق این گزارش، دستکم هفت کابل در زیر آبهای این تنگه قرار دارند که بسیاری از آنها برای توسعه هوش مصنوعی در کشورهای خلیج فارس حیاتی هستند.