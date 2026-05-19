فرمانده ارشد ناتو: تصمیم برای ماموریت احتمالی ناتو در تنگه هرمز یک تصمیم سیاسی است
الکسوس گرینکوویچ، فرمانده ارشد ناتو، اعلام کرد که تصمیم برای انجام یک ماموریت احتمالی این ائتلاف نظامی در تنگه هرمز یک تصمیم سیاسی خواهد بود.
گرینکوویچ سهشنبه در بروکسل، جایی که او با فرماندهان نظامی کشورهای عضو ناتو دیدار داشت، گفت: «شرایطی که تحت آن ناتو ماموریت در تنگه هرمز را بررسی میکند، در نهایت یک تصمیم سیاسی است».
او افزود که تصمیم آمریکا برای خارج کردن یک تیپ زرهی یا حدود پنج هزار نیروی نظامی از اروپا، برنامههای دفاعی این ائتلاف در منطقه را تضعیف نخواهد کرد.