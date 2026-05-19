آمریکا: هیچگونه اغماضی در قبال تخلفات تهران در حوزه ایمنی هستهای نخواهیم داشت
نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد نیروگاه براکه در امارات متحده عربی یک تاسیسات هستهای صلحآمیز است و واشینگتن هیچگونه اغماضی در قبال تخلفات تهران در حوزه ایمنی هستهای نخواهد داشت.
نماینده آمریکا افزود که جمهوری اسلامی باید حملات نیروهای نیابتی خود به کشورهای همسایه را متوقف کند.
نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل نیز اعلام کرد که حملات به تاسیسات ایمنی هستهای در منطقه را تهدید میکند.
او گفت: «حمله پهپادی به نیروگاه براکه را به شدت محکوم میکنیم.»
نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که هدف قرار دادن تاسیسات در خلیج فارس غیرقابل قبول است و مسکو حمله به نیروگاه براکه در امارات متحده عربی را بهشدت محکوم میکند.