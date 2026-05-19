امارات متحده عربی: طی ۴۸ ساعت گذشته ۶ پهپاد «متخاصم» را رهگیری و خنثی کردیم
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، سامانههای پدافند هوایی این کشور موفق شدند ۶ پهپاد «متخاصم» را رصد کرده و با موفقیت با آنها مقابله کنند.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع امارات متحده عربی، این پهپادها تلاش داشتند «مناطق غیرنظامی و حیاتی کشور» را هدف قرار دهند.
وزارت دفاع امارات متحده عربی افزود: «نیروهای پدافند هوایی با بالاترین سطح آمادگی و کارآمدی توانستند اهداف متخاصم را رهگیری و خنثی کنند، بدون آنکه هیچ تلفات انسانی یا تاثیری بر ایمنی تاسیسات حیاتی ثبت شود.»