بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از این فرصت برای بازگشایی ده‌ها محل استقرار موشک‌های بالستیک که در جریان حملات هدف قرار گرفته بودند، استفاده کرده است.

جابه‌جایی پرتابگرهای متحرک موشکی و تطبیق تاکتیک‌های نظامی برای دور تازه احتمالی جنگ نیز از دیگر اقدام‌های تهران عنوان شده است.

یک مقام نظامی آمریکا به نیویورک‌تایمز گفت بسیاری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در تاسیسات زیرزمینی عمیق در دل کوه‌های گرانیتی نگهداری می‌شدند و آمریکا در حملات خود عمدتا ورودی این مراکز را هدف قرار داده بود.

به گفته او، فروریختن دهانه این تاسیسات باعث مدفون شدن آن‌ها شد، اما ساختار اصلی سایت‌ها از بین نرفت و اکنون حکومت ایران بخش قابل توجهی از این مراکز را دوباره بازگشایی کرده است.

این مقام آمریکایی افزود تهران همچنین بسیاری از تسلیحات باقی‌مانده خود را جابه‌جا کرده و در میان مقام‌های جمهوری اسلامی این باور تقویت شده که می‌توانند در برابر آمریکا مقاومت کنند؛ چه از طریق بستن موثر تنگه هرمز، چه با حمله به زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس و چه با تهدید هواپیماهای آمریکایی.

جمهوری اسلامی در انتظار جنگی کوتاه اما شدید

نیویورک‌تایمز نوشت با وجود ادامه مذاکرات ، مقام‌های جمهوری اسلامی خود را برای احتمال ازسرگیری حملات آماده کرده‌اند و هشدار داده‌اند در صورت وقوع جنگ تازه، هزینه سنگینی به همسایگان و اقتصاد جهانی تحمیل خواهند کرد.

حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل امنیتی ایران در موسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت، به این روزنامه گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در دور نخست جنگ، خود را برای یک درگیری طولانی‌مدت حدود سه ماهه آماده کرده بودند و به همین دلیل استفاده از موشک‌ها را محدود کردند تا بتوانند هفته‌ها حملات را ادامه دهند.

اما به گفته او، اگر جنگ دوباره آغاز شود، رهبران جمهوری اسلامی انتظار یک نبرد «کوتاه اما بسیار شدید» را دارند؛ جنگی که می‌تواند با حملات هماهنگ به زیرساخت‌های انرژی ایران همراه باشد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، جمهوری اسلامی ممکن است در دور تازه درگیری‌ها روزانه ده‌ها یا حتی صدها موشک شلیک کند تا «محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد».

تهدید خلیج فارس و باب‌المندب

این گزارش افزود که کشورهای عربی خلیج فارس در صورت آغاز دوباره جنگ، ممکن است با حملات شدیدتر به زیرساخت‌های انرژی خود روبه‌رو شوند. هدف قرار دادن میادین نفتی، پالایشگاه‌ها و بنادر نفتی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تهران برای وارد آوردن فشار بر اقتصاد جهانی توصیف شده است.

نیویورک‌تایمز همچنین به افزایش تهدیدهای لفظی علیه امارات متحده عربی اشاره کرد و نوشت برخی مقام‌ها و تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی معتقدند امارات با میزبانی پایگاه‌های نظامی آمریکا، در حملات علیه حکومت ایران نقش داشته است.

مهدی خراطیان، تحلیلگر نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، ماه گذشته گفته بود: «ما حتما باید امارات را به دوران شترسواری برگردانیم و می‌توانیم این کار را بکنیم. اگر لازم باشد، ابوظبی را اشغال خواهیم کرد.»

این روزنامه همچنین نوشت جمهوری اسلامی ممکن است علاوه بر تنگه هرمز، بر تنگه باب‌المندب نیز فشار وارد کند. آبراهی راهبردی میان دریای سرخ و خلیج عدن که حدود یک‌دهم تجارت جهانی از آن عبور می‌کند و در نزدیکی مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، اگر تهران احساس کند کنترلش بر تنگه هرمز در خطر است، ممکن است تلاش کند آمریکا را هم‌زمان در دو جبهه دریایی درگیر کند.

این گزارش در پایان افزود اگرچه حوثی‌ها وعده داده‌اند در صورت وقوع جنگ منطقه‌ای از تهران حمایت کنند، اما در دور قبلی درگیری‌ها واکنش محتاطانه‌ای نشان دادند. موضوعی که تحلیلگران آن را ناشی از نگرانی این گروه درباره کاهش ذخایر نظامی‌اش می‌دانند.