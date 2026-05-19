آمریکا خواستار بستن شعب بانکهای ایرانی در اروپا شد
رویترز به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد گفتوگوهای گروه هفت درباره عدم توازنهای جهانی بر ارائه دادههای صندوق بینالمللی پول برای مقابله با پیامدهای سیاست افزایش صادرات چین متمرکز بوده است.
بسنت افزود که متحدان اروپایی باید اجرای تحریمهای ایران را با بستن شعب بانکهای ایرانی و مصادره اموال شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی، با جدیت بیشتری دنبال کنند.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت که متحدان آسیایی واشینگتن باید نظارت بر «ناوگان سایه» ایران را تشدید کنند تا از انتقال نفت ایران به نفتکشهای خارج از فهرست تحریمها جلوگیری شود.