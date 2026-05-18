وزارت دفاع امارات متحده عربی با انتشار ویدیویی از تجهیزات نظامی خود اعلام کرد صنایع ملی و دفاعی این کشور طی پنجاه سال گذشته شاهد تحولی شتابان بودهاند که به تقویت توانمندیهای خودکفایی و حاکمیت انجامیده است.
در متن منتشرشده همراه این ویدیو آمده است که این روند، بیانگر آرمانی مستمر برای نوآوری و ساخت قدرتی ملی و ریشهدار است.
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد بهزودی با رای نمایندگان مجلس، پاداش قابل توجهی برای کسی که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را «به درک واصل کند»، در نظر گرفته خواهد شد.
او گفت تهدید مجدد مجتبی خامنهای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی از زبان برخی مقامهای دشمن شنیده شده است.
نبویان افزود مقامهای آمریکایی و اسرائیلی و سران کشورهای منطقه بدانند، «این بار اگر تعرضی صورت گیرد، آنها را بههمراه کاخهایشان نابود خواهیم کرد».
وزارت خارجه مصر هدف قرار دادن عربستان سعودی با استفاده از پهپادها را بهشدت محکوم کرد و بر همبستگی کامل خود با این کشور تاکید کرد.
در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که قاهره در برابر هرگونه تهدید علیه عربستان سعودی، موضعی ثابت و حمایتی اتخاذ کرده و از تدابیر و اقداماتی که این کشور برای حفاظت از حاکمیت خود و صیانت از امنیت شهروندان و ساکنانش در اراضی خود انجام میدهد، حمایت میکند.
مصر در این بیانیه هشدار داد که نقضهای آشکار حقوق بینالملل موجب پیچیدهتر شدن وضعیت کنونی منطقه میشود و تلاشها برای کاهش تنش را با مانع روبهرو میکند.
در روز جهانی ارتباطات، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بدون اشاره به قطعی طولانیمدت اینترنت در ایران، دسترسی باکیفیت به خدمات دیجیتال را «حق مردم» دانست.
پزشکیان گفت دولت او برای برقرار ماندن ارتباطات، «شبانهروز» تلاش میکند.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، پیام پزشکیان را در سایه تشدید سانسور و خاموشی دیجیتال در کشور ارزیابی میکند.
روزنامه دیلیمیل در گزارشی، به روایت بازداشتشدگان ایرانی از شکنجه، آزار جنسی و خشونت روانی در زندانهای جمهوری اسلامی پرداخت.
دیلیمیل نوشت این موارد نشاندهنده الگوی سازمانیافتهای از سرکوب و ارعاب مخالفان است.
رقیه رضایی، روزنامهنگار و عضو تحریریه ایرانوایر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال در خصوص نقض حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی توضیح میدهد.
موج جدید تورم و بیکاری در کشور موجب تشدید بحران معیشت و گسترش فقر در جامعه شده است.
همزمان با تعطیلی مراکز اقتصادی و رکود بازار، یک عضو هیات رییسه مجلس، خبر داد شمار متقاضیان بیمه بیکاری به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به بررسی بحران اقتصادی ایران پرداخت.