مقام دولت پزشکیان: محدودیت اینترنت در شرایط جنگی امری رایج در تمام دنیا است
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، گفت: «در شرایط جنگی، محدودیت موقتی در اینترنت برای حفظ امنیت جامعه اعمال میشود که در تمام دنیا رایج است، اما خاموشی دیجیتال و انسداد طولانیمدت نباید به رویه دائم تبدیل شود.»
او افزود: «بخشی از مردم بهشدت تحت فشار اقتصادی و فرسایش روانی ناشی از قطعی اینترنت بینالملل هستند و کسبوکارهای دیجیتال آسیبهای فراوانی دیدند.»
حضرتی ادامه داد: «سیاست قطعی و بدون عقبنشینی دولت گشایش اینترنت بینالملل است.»