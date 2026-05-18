وزارت خارجه مصر هدف قرار دادن عربستان سعودی با استفاده از پهپادها را بهشدت محکوم کرد و بر همبستگی کامل خود با این کشور تاکید کرد.
در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که قاهره در برابر هرگونه تهدید علیه عربستان سعودی، موضعی ثابت و حمایتی اتخاذ کرده و از تدابیر و اقداماتی که این کشور برای حفاظت از حاکمیت خود و صیانت از امنیت شهروندان و ساکنانش در اراضی خود انجام میدهد، حمایت میکند.
مصر در این بیانیه هشدار داد که نقضهای آشکار حقوق بینالملل موجب پیچیدهتر شدن وضعیت کنونی منطقه میشود و تلاشها برای کاهش تنش را با مانع روبهرو میکند.