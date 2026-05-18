محمدجواد اکبرین: اسرائیل بهدنبال رفع دائمی تهدید جمهوری اسلامی است
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به تغییر رویکرد اسرائیل در مواجهه با تهدیدات جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی گفت: «اگر مدل عملیات اسرائیل در برابر این تهدیدات پیشتر دچار نوسان بود، اکنون به مرحلهای رسیده که بهدنبال حذف دائمی تهدیدهاست.»
او همچنین عملکرد جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران را «بهشدت غیرمسئولانه» توصیف کرد و افزود: «چگونه میتوانید خود را مسئول یک کشور بدانید و مدعی باشید سرنوشت ۹۰ میلیون نفر در دستان شماست، اما برایتان جنگ و مذاکره تفاوتی نداشته باشد؟»