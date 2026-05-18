آتلانتیک در تحلیلی تازه «بی‌ثبات‌سازی» را هویت جمهوری اسلامی خواند و نوشت جنگ اخیر به بازتولید همان بی‌ثباتی منجر شده که تهران از آن تغذیه می‌کند. در مقابل، امارات به‌عنوان نماد ثبات منطقه نیاز دارد این جنگ با صلحی پایان یابد که در آن تهران امکان بی‌ثبات‌سازی را از دست داده باشد.

این رسانه آمریکایی، در تحلیلی نوشته کریم سجادپور که یکشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، امارات را نماد مدلی مبتنی بر ثبات، توسعه و پیوند با اقتصاد جهانی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را حکومتی دانست که هویت آن با بی‌ثباتی، جنگ‌های نیابتی و تخریب گره خورده است.

به نوشته آتلانتیک، تهران اکنون با تکیه بر همین ویژگی، در پی پیش بردن هدفی است که مقام‌هایش آن را «کشتن ایده دبی» خوانده‌اند؛ در حالی‌ که جنگ آمریکا با ایران تاکنون همان بی‌ثباتی‌ای را تولید کرده که جمهوری اسلامی از آن تغذیه می‌کند و همان ثباتی را به خطر انداخته که امارات به آن وابسته است.

در ابتدای این مقاله آمده است: «جمهوری اسلامی در دوران صلح یک شکست‌خورده تمام‌عیار است؛ حکومتی دینی و ورشکسته که مهم‌ترین صادراتش، بهترین مغزهای کشور است. اما در زمان جنگ و بی‌ثباتی، یک مزیت ساختاری دارد: آستانه تحملش در برابر رنج مردم خود به‌طرزی خارق‌العاده بالاست؛ سطحی که کمتر دولتی توان رقابت با آن را دارد.»

