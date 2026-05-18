احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، حمله به عربستان سعودی با سه پهپاد را بهشدت محکوم کرد و آن را نقضی آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست.
احمد ابوالغیط گفت: «این حمله بزدلانه به هیچوجه قابل قبول یا توجیه نیست.»
او با اشاره به نقض حریم هوایی عربستان سعودی تاکید کرد این اقدام تجاوزی آشکار به حاکمیت این کشور بوده است.
جمال رشدی، سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب، نیز اعلام کرد دبیرکل همبستگی کامل خود را با پادشاهی عربستان سعودی در اقداماتی که برای حفاظت از اراضی و شهروندان خود مطابق با احکام حقوق بینالملل اتخاذ میکند، ابراز کرده است.