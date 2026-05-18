امیرحسین قاضیزاده هاشمی، رییس پیشین «بنیاد شهید» و معاون دولت ابراهیم رئیسی، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر گفت: «من حقیقتا در رابطه با منطق مذاکره با آمریکا بحث دارم. ما اصلا چرا با آمریکاییها مذاکره میکنیم؟»
او افزود: «اگر ما درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز صحبت میکنیم، این موضوع بین ما و عمان و حداکثر پنج یا شش کشور دیگر در این منطقه است و به آمریکا هیچ ارتباطی ندارد.»
قاضیزاده هاشمی ادامه داد: «اگر عدهای معتقد باشند که آمریکا بهعنوان امپریالیسم فعلی جهان است، در این صورت مذاکره با آنان بیمعناست، زیرا ماهیت امپریالیسم نفی استقلال کشورهاست و آنها نمیخواهند کشورها مستقل باشند.»
او اضافه کرد: «حتی اگر یک شرط هم برای مذاکرات بگذاریم، آنها قبول نمیکنند و بازی درمیآورند، همانطور که در سالهای گذشته بارها این کار را کردهاند.»
رسانه دولتی کره شمالی، «کیسیانای» (KCNA)، دوشنبه گزارش داد کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، اعلام کرده است تقویت یگانهای مستقر در خط مقدم مرز با کره جنوبی و دیگر واحدهای اصلی ارتش، برای «بازدارندگی هرچه کاملتر از جنگ» ضروری است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت نوشت اظهارات کیم درباره تقویت توان نظامی در مرز و تبدیل آن به «دژی نفوذناپذیر» در نشست ۲۷ اردیبهشت فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش مطرح شد.
بر اساس گزارش کیسیانای، او خواستار اصلاح نظام آموزشی ارتش و گسترش رزمایشهای عملی متناسب با تغییرات جنگهای مدرن شد و تاکید کرد مفاهیم عملیاتی ارتش کره شمالی باید بازتعریف شوند.
کیم همچنین بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر «دشمن اصلی» تاکید کرد. اصطلاحی که کره شمالی برای اشاره به کره جنوبی به کار میبرد.
دو کره همچنان از نظر فنی در وضعیت جنگی قرار دارند، زیرا جنگ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ با آتشبس پایان یافت و هیچ توافق صلحی میان دو طرف امضا نشد.
افزایش استحکامات نظامی در مرز
وزارت اتحاد کره جنوبی ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد به نظر میرسد این «نخستین نشست گزارششده» کیم با فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش از زمان به قدرت رسیدنش باشد.
این وزارتخانه افزود سئول همچنان تلاش خواهد کرد تنشهای نظامی را مدیریت و اعتمادسازی کند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز اعلام کرد نیروهای کره شمالی از اسفندماه عملیات استحکامبخشی در مناطق نزدیک مرز زمینی دو کشور را از جمله با ساخت دیوارهای دفاعی افزایش دادهاند.
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره در سئول، گفت اشاره کیم به تقویت «مرز جنوبی» میتواند به این معنا باشد که پیونگیانگ قصد دارد حضور نظامی خود را در مرزهای دریایی با کره جنوبی نیز افزایش دهد؛ از جمله در خط مرزی مورد مناقشه موسوم به «خط محدودیت شمالی» (NLL).
او افزود تاکید کیم بر جنگ مدرن و بازتعریف عملیات «در همه حوزهها» احتمالا بازتاب درسهایی است که پیونگیانگ از جنگ اوکراین و درگیریهای خاورمیانه گرفته است. درسهایی مرتبط با استفاده از پهپادها، حملات دقیق و جنگ الکترونیک.
از سوی دیگر، اوایل اردیبهشت ماه، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، گفت پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی تهران، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
او در سخنرانی خود در یک کنفرانس علمی در شورای بینالمللی مطالعات کره در موسسه هادسون در واشینگتن افزود کره شمالی برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن زیرساختهای دریایی و تاسیسات زیرزمینی نیز ایجاد کرده است.
بکتول گفت: «نمونههای اولیه موشکهای اصلی که جمهوری اسلامی به اسرائیل و پایگاههای نظامی ایالات متحده شلیک کرده، همگی از فناوری کره شمالی سرچشمه گرفتهاند.»
او همچنین اظهار داشت کره شمالی تقریبا ۷۰ درصد از سیستمهای رزمی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، را تامین کرده است.
در همین نشست، اندرو اسکاول، استاد دانشگاه جورج تاون، گفت به نظر میرسد کره شمالی از زمان آغاز جنگ اخیر از پشتیبانی تسلیحاتی از تهران خودداری کرده است.
یک کارشناس صداوسیمای جمهوری اسلامی تهدید کرد با یک انفجار در فضا میتوان برای خدمات اینترنت ماهوارهای استارلینک اختلال ایجاد کرد.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال این تهدید را مورد ارزیابی قرار داد.
روزنامه استرالین گزارش داد دانشگاه موناش این کشور با دانشگاه صنعتی شریف در زمینه فناوریهای حساس مرتبط با شبکه برق و انرژیهای تجدیدپذیر همکاری پژوهشی دارد.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
گروهی از ایرانیان ساکن لسآنجلس در اعتراض به قطعی اینترنت، افزایش اعدامها و تشدید سرکوب در ایران دست به تجمع زدند.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
مقامهای فدرال آمریکا از بازداشت محمد باقر سعد داوود الساعدی، از فرماندهان کتائب حزبالله عراق، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی خبر دادند.
عرفان قانعیفرد، تحلیلگر خاورمیانه، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت این رویداد تنها یک بازداشت ساده نیست و نشان میدهد که «شبکه تروریستی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در عراق دیگر مصونیت عملیاتی ندارد».
او افزود پرونده گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق از سطح این کشور فراتر رفته و اکنون تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا به شمار میرود.