امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رییس پیشین «بنیاد شهید» و معاون دولت ابراهیم رئیسی، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر گفت: «من حقیقتا در رابطه با منطق مذاکره با آمریکا بحث دارم. ما اصلا چرا با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کنیم؟»

او افزود: «اگر ما درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز صحبت می‌کنیم، این موضوع بین ما و عمان و حداکثر پنج یا شش کشور دیگر در این منطقه است و به آمریکا هیچ ارتباطی ندارد.»

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: «اگر عده‌ای معتقد باشند که آمریکا به‌عنوان امپریالیسم فعلی جهان است، در این صورت مذاکره با آنان بی‌معناست، زیرا ماهیت امپریالیسم نفی استقلال کشورهاست و آن‌ها نمی‌خواهند کشورها مستقل باشند.»

او اضافه کرد: «حتی اگر یک شرط هم برای مذاکرات بگذاریم، آن‌ها قبول نمی‌کنند و بازی درمی‌آورند، همان‌طور که در سال‌های گذشته بارها این کار را کرده‌اند.»