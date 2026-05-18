حمیدرضا کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت حاکمان منامه از دهه‌ها قبل با جمهوری اسلامی «مشکل و عناد» دارند، اما این رویکرد بحرینی‌ها در گذشته در لفافه بود و در زمان حملات آمریکا و اسرائیل آشکار شد.

او افزود بحرینی‌ها اگر «عاقل» باشند، باید به سمت ایران که همسایه آن‌هاست، «پناه بیاورند».

به گفته این نماینده مجلس، کشورهای منطقه اگر می‌خواهند در امنیت کامل باشند، نباید به «مستکبری» پناه ببرند که کیلومترها از آن‌ها فاصله دارد.