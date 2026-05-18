سازمان عفو بینالملل اعلام کرد شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رقم ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسیده است. بر اساس گزارش سالانه این نهاد با عنوان «احکام اعدام و اجرای آنها ۲۰۲۵»، در مجموع ۲ هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است افزایش چشمگیر اعدامها عمدتا ناشی از عملکرد شمار محدودی از دولتهاست. عفو بینالملل اعلام کرد جمهوری اسلامی که عامل اصلی این جهش معرفی شده، دستکم ۲ هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کرده که بیش از دو برابر سال پیش است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت این افزایش نگرانکننده ناشی از عملکرد گروه کوچکی از کشورهاست که با وجود روند جهانی به سوی لغو مجازات اعدام، به اجرای آن ادامه میدهند.