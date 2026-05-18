اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده حکومت و رفع تحریمها را «مطالبات بهحق» تهران دانست و گفت این مطالبات «در هر مذاکره، از سوی هیات مذاکرهکننده ایرانی با جدیت پیگیری میشود».
او همچنین از تماس «مستمر» تهران با عربستان سعودی و قطر خبر داد و افزود در پی جنگ اخیر، روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه «دچار زخمهایی شده است و باید این زخمها را ترمیم کرد».
بقایی اقدام کویت در بازداشت چهار تن از عوامل وابسته به سپاه پاسداران را «غیرقابل قبول و کاملا ناشایست» خواند و گفت حمله کویت به «شناور مرزبانی ایرانی» و «زدن اتهامات» با اصل حسن همجواری سازگار نیست.
بقایی همچنین به گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری درگیریها پرداخت و اضافه کرد: «ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمالی آمادهایم. اگر طرفهای مقابل کوچکترین خطایی بکنند، بهخوبی میدانیم چگونه پاسخ دهیم... در صورت وقوع جنگ، نیروهای مسلح ما حتما سورپرایزهای جدیدی برای دشمن خواهند داشت.»