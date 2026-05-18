شیفت شب کتابخانه ملی بهدلیل «مسائل امنیتی» تعطیل شد
غلامرضا امیرخانی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اعلام کرد شیفت شب این کتابخانه بهدلیل «شرایط فعلی و بحث امنیت» تعطیل شده است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانهای گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال انجام آمادهسازیهای «گسترده» برای احتمال ازسرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند.
این مقامها احتمال دادند که حملات ممکن است در هفته جاری آغاز شود.
به نوشته این روزنامه، این سطح از آمادگی نظامی از زمان اجرای آتشبس بیسابقه بوده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد جلسه این کمیسیون با حضور کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برگزار شده است.
رضایی گفت: «آقای غریبآبادی تاکید دارد که در هرگونه توافق احتمالی، باید جنگ در همه جبههها از جمله لبنان خاتمه یابد، نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامونی ایران خارج شوند، محاصره دریایی برداشته شده و تحریمها لغو و داراییهای ایران آزاد شود.»
او به نقل از معاون وزیر خارجه افزود: «جمهوری اسلامی در این جنگ هیچگاه تقاضای مذاکره با آمریکا نکرد.»
به گفته رضایی، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این جلسه بر «لزوم برخورد جدی و درسآموز با امارات» و «خونخواهی» علی خامنهای «در مجامع و محاکم بینالمللی» تاکید کردند.
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال، از دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه در لندن آغاز شد. اتهام ناندیتو بادیا و جورج استانا، دو متهم این پرونده، «ایجاد جراحت عمدی به قصد آسیب شدید جسمی» عنوان شده است.
دادگاه مقدماتی بادیا و استانا، دو متهم این پرونده، اردیبهشتماه سال گذشته در همین شهر برگزار شده بود که این دو تبعه رومانی بهصورت ویدیویی در دادگاه حاضر شدند و با کمک مترجم به پرسشها پاسخ دادند.
آنها در آن جلسه اتهامات مطرحشده علیه خود را رد کردند و گفتند بیگناه هستند.
این دو از زمان بازداشت در زندان فوق امنیتی بلمارش در جنوب شرق لندن نگهداری میشوند.
پوریا زراعتی، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
در ۱۵ آذر، دادستانی بریتانیا در بیانیهای اعلام کرد بادیای ۲۰ ساله و استانای ۲۴ ساله در ارتباط با حمله به زراعتی در رومانی بازداشت شدند. این دو متهم بر اساس قرارداد استرداد مجرمان میان رومانی و بریتانیا، ۲۷ آذر ۱۴۰۳ به بریتانیا مسترد شدند.
بنا بر اعلام دادستانی، پس از بررسی شواهد ارائهشده از سوی واحد ضدتروریسم پلیس متروپولیتن لندن، علیه این دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
بر اساس قوانین حاکم در بریتانیا، انتشار جزییات برخی از مباحث مطرحشده در دادگاه تابع محدودیتهای قانونی است و رسانهها مجاز به انتشار تمامی موارد مطرحشده در جلسات دادگاه نیستند.
عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، محتوای آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی به آمریکا را «خوب» ارزیابی کرد.
گلرو گفت این طرح نشان میدهد تهران «بر یک سری مبانی و اصول اساسی مرتبط با حقوق خود اصرار دارد و در عین حال تلاش کرده است راهحلهایی نیز برای برونرفت از وضعیت موجود ارائه دهد».
او افزود: «توپ در زمین آمریکاییهاست. باید دید آیا آنها پای میز مذاکره میآیند یا خیر.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «روند مذاکرات در یک فرایند ساختارمند و با عقل جمعی و حضور مقامات اتخاذ میشود. لذا مورد تایید است و انشالله باید همیشه از فضای سیاسی موجود حمایت کنیم.»
وزیران دارایی و مقامهای ارشد اقتصادی کشورهای گروه هفت روز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا راهی برای مهار پیامدهای اقتصادی جنگ علیه جمهوری اسلامی بیابند.
انتظار میرود در این نشست دو روزه درباره سیاست تحریمها، مقابله با تامین مالی غیرقانونی و آینده حمایت از اوکراین نیز گفتوگو شود. این گردهمایی چند روز پس از دیدار دونالد ترامپ با شی جینپینگ، رییسجمهور چین، در پکن برگزار میشود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، که ریاست هیات آمریکایی را بر عهده دارد، از همتایان خود خواست برای تضعیف اقتصاد ایران همکاری کنند و نظام تحریمها را دنبال کنند تا از تامین مالی آنچه «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی خواند، جلوگیری شود.
در حاشیه این نشست، اختلافها میان آمریکا و متحدانش بر سر تعرفهها و نیز نحوه برخورد با روسیه ادامه دارد. برخی مقامهای اروپایی تاکید کردهاند اکنون زمان کاهش فشار تحریمی بر روسیه نیست و باید این فشار تقویت شود.