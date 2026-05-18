خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت نوشت اظهارات کیم درباره تقویت توان نظامی در مرز و تبدیل آن به «دژی نفوذناپذیر» در نشست ۲۷ اردیبهشت فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش مطرح شد.
بر اساس گزارش کیسیانای، او خواستار اصلاح نظام آموزشی ارتش و گسترش رزمایشهای عملی متناسب با تغییرات جنگهای مدرن شد و تاکید کرد مفاهیم عملیاتی ارتش کره شمالی باید بازتعریف شوند.
کیم همچنین بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر «دشمن اصلی» تاکید کرد. اصطلاحی که کره شمالی برای اشاره به کره جنوبی به کار میبرد.
دو کره همچنان از نظر فنی در وضعیت جنگی قرار دارند، زیرا جنگ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ با آتشبس پایان یافت و هیچ توافق صلحی میان دو طرف امضا نشد.
افزایش استحکامات نظامی در مرز
وزارت اتحاد کره جنوبی ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد به نظر میرسد این «نخستین نشست گزارششده» کیم با فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش از زمان به قدرت رسیدنش باشد.
این وزارتخانه افزود سئول همچنان تلاش خواهد کرد تنشهای نظامی را مدیریت و اعتمادسازی کند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز اعلام کرد نیروهای کره شمالی از اسفندماه عملیات استحکامبخشی در مناطق نزدیک مرز زمینی دو کشور را از جمله با ساخت دیوارهای دفاعی افزایش دادهاند.
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره در سئول، گفت اشاره کیم به تقویت «مرز جنوبی» میتواند به این معنا باشد که پیونگیانگ قصد دارد حضور نظامی خود را در مرزهای دریایی با کره جنوبی نیز افزایش دهد؛ از جمله در خط مرزی مورد مناقشه موسوم به «خط محدودیت شمالی» (NLL).
او افزود تاکید کیم بر جنگ مدرن و بازتعریف عملیات «در همه حوزهها» احتمالا بازتاب درسهایی است که پیونگیانگ از جنگ اوکراین و درگیریهای خاورمیانه گرفته است. درسهایی مرتبط با استفاده از پهپادها، حملات دقیق و جنگ الکترونیک.
از سوی دیگر، اوایل اردیبهشت ماه، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، گفت پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی تهران، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
او در سخنرانی خود در یک کنفرانس علمی در شورای بینالمللی مطالعات کره در موسسه هادسون در واشینگتن افزود کره شمالی برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن زیرساختهای دریایی و تاسیسات زیرزمینی نیز ایجاد کرده است.
بکتول گفت: «نمونههای اولیه موشکهای اصلی که جمهوری اسلامی به اسرائیل و پایگاههای نظامی ایالات متحده شلیک کرده، همگی از فناوری کره شمالی سرچشمه گرفتهاند.»
او همچنین اظهار داشت کره شمالی تقریبا ۷۰ درصد از سیستمهای رزمی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، را تامین کرده است.
در همین نشست، اندرو اسکاول، استاد دانشگاه جورج تاون، گفت به نظر میرسد کره شمالی از زمان آغاز جنگ اخیر از پشتیبانی تسلیحاتی از تهران خودداری کرده است.