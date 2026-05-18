مهدی محمدنبی، نایب‌رییس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، پیش از سفر به ترکیه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «تیم ملی راهی ترکیه می‌شود تا طبق برنامه از پیش تعیین‌شده، دو بازی دوستانه قطعی برگزار کند. یکی از این تیم‌ها گامبیا است و تیم دوم را پس از نهایی شدن قرارداد، در دو سه روز آینده اعلام خواهیم کرد. یک بازی هم با یکی از باشگاه‌های ترکیه خواهیم داشت.»

او ادامه داد: «تیم ملی سپس راهی شهر توسان در ایالت آریزونا خواهد شد و آنجا با پورتوریکو بازی خواهد کرد. با توجه به مینی‌کمپ‌هایی که کادر فنی در تهران برگزار کرد، امیدواریم اردوی ترکیه مکمل خوبی برای آماده‌سازی مدنظر امیر قلعه‌نویی باشد.»

این در حالی است که به دلیل انزوای جمهوری اسلامی بازی‌های تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی یکی پس از دیگری لغو شدند و تیم‌های ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با تیم ملی انصراف دادند.