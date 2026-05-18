علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد پس از جنگ اخیر، آمار بیکاری در کشور بهصورت فزایندهای رشد یافته و پیشبینی میشود بین ۲۲۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر شغل خود را از دست بدهند.
او با اشاره به شرایط بحرانی بازار کار پیشنهاد کرد دولت مشابه دوران کرونا، حمایت مالی مستقیمی برای کارگران در نظر بگیرد و مبالغی به حساب آنان واریز کند تا امکان حفظ همکاری میان کارگران و کارفرمایان فراهم شود.
بابایی کارنامی افزود برای اجرای این طرح، لازم است هرچه سریعتر بخشنامههای لازم به استانها ابلاغ شود، زیرا کارگران و کارفرمایان در انتظار تصمیم فوری دولت هستند.
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی، تشدید بحران معیشت و هزینههای ناشی از قطع اینترنت انتقاد کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای مردمی آمده است:
- «از سبزوار پیام میدم. شرایط زندگی در ایران خیلی سخته. من ناخنکار هستم. بهخاطر قطعی اینترنت درآمدم مثل قبل نیست. الان هم با کانفیگ یک میلیون تومنی وصل شدم.»
- «من فیلترشکن میفروختم گیگی ۵۰۰ تومن. الان دیگه مشتریهام توانایی ندارن خرید کنن، با اینکه قیمت رو آوردم روی ۱۵۰ هزار تومن. مردم دارن مدام فقیرتر میشن.»
- «شرایط زندگی خیلی سخت شده. یک دونه سس مایونز ۵۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۵۰۰ هزار تومان. واقعا مردم ایران دارن شرایط سختی رو میگذرونن.»
- «من یک دانشآموز کلاس هشتمی هستم. این چهجور مملکتی هست که کانفیگ گیگی ۴۰۰ تومن باشه و بیشتر پول توجیبی صرف خرید کانفیگ میشه.»
تیم ملی فوتبال برای برگزاری اردوی آمادهسازی پیش از جام جهانی و همچنین اخذ ویزای آمریکا راهی ترکیه شد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست کدام بازیکنان بتوانند ویزای آمریکا را دریافت کنند و تیم ملی فوتبال با بحران ویزا مواجه است.
مهدی محمدنبی، نایبرییس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، پیش از سفر به ترکیه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «تیم ملی راهی ترکیه میشود تا طبق برنامه از پیش تعیینشده، دو بازی دوستانه قطعی برگزار کند. یکی از این تیمها گامبیا است و تیم دوم را پس از نهایی شدن قرارداد، در دو سه روز آینده اعلام خواهیم کرد. یک بازی هم با یکی از باشگاههای ترکیه خواهیم داشت.»
او ادامه داد: «تیم ملی سپس راهی شهر توسان در ایالت آریزونا خواهد شد و آنجا با پورتوریکو بازی خواهد کرد. با توجه به مینیکمپهایی که کادر فنی در تهران برگزار کرد، امیدواریم اردوی ترکیه مکمل خوبی برای آمادهسازی مدنظر امیر قلعهنویی باشد.»
این در حالی است که به دلیل انزوای جمهوری اسلامی بازیهای تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی یکی پس از دیگری لغو شدند و تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با تیم ملی انصراف دادند.
وزارت خارجه پاکستان حمله پهپادی به نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی را بهشدت محکوم و بر همبستگی کامل خود با مردم و دولت این کشور تاکید کرد. اسلامآباد اعلام کرد هدف قرار دادن تاسیسات هستهای نقض جدی حقوق بینالملل است.
در بیانیه دولت پاکستان آمده است هرگونه هدف قرار دادن عمدی تاسیسات هستهای، نقض حقوق بینالملل از جمله حقوق بشردوستانه بینالمللی، منشور سازمان ملل متحد و اصول بنیادین ایمنی و امنیت هستهای مندرج در اساسنامه و قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شمار میرود.
پاکستان هشدار داد چنین اقداماتی میتواند پیامدهایی فاجعهبار و جبرانناپذیر برای جان انسانها، محیط زیست و صلح و امنیت منطقهای و جهانی به همراه داشته باشد.
دولت پاکستان از همه طرفها خواست نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی پایبند بمانند و از هر اقدامی که به تشدید تنشها منجر شود، خودداری کنند.
در پایان تاکید شده است گفتوگو و دیپلماسی در چارچوب اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد، تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار، ثبات و کاهش تنش در منطقه است.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، رییس پیشین «بنیاد شهید» و معاون دولت ابراهیم رئیسی، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر گفت: «من حقیقتا در رابطه با منطق مذاکره با آمریکا بحث دارم. ما اصلا چرا با آمریکاییها مذاکره میکنیم؟»
او افزود: «اگر ما درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز صحبت میکنیم، این موضوع بین ما و عمان و حداکثر پنج یا شش کشور دیگر در این منطقه است و به آمریکا هیچ ارتباطی ندارد.»
قاضیزاده هاشمی ادامه داد: «اگر عدهای معتقد باشند که آمریکا بهعنوان امپریالیسم فعلی جهان است، در این صورت مذاکره با آنان بیمعناست، زیرا ماهیت امپریالیسم نفی استقلال کشورهاست و آنها نمیخواهند کشورها مستقل باشند.»
او اضافه کرد: «حتی اگر یک شرط هم برای مذاکرات بگذاریم، آنها قبول نمیکنند و بازی درمیآورند، همانطور که در سالهای گذشته بارها این کار را کردهاند.»
رسانه دولتی کره شمالی، «کیسیانای» (KCNA)، دوشنبه گزارش داد کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، اعلام کرده است تقویت یگانهای مستقر در خط مقدم مرز با کره جنوبی و دیگر واحدهای اصلی ارتش، برای «بازدارندگی هرچه کاملتر از جنگ» ضروری است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت نوشت اظهارات کیم درباره تقویت توان نظامی در مرز و تبدیل آن به «دژی نفوذناپذیر» در نشست ۲۷ اردیبهشت فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش مطرح شد.
بر اساس گزارش کیسیانای، او خواستار اصلاح نظام آموزشی ارتش و گسترش رزمایشهای عملی متناسب با تغییرات جنگهای مدرن شد و تاکید کرد مفاهیم عملیاتی ارتش کره شمالی باید بازتعریف شوند.
کیم همچنین بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر «دشمن اصلی» تاکید کرد. اصطلاحی که کره شمالی برای اشاره به کره جنوبی به کار میبرد.
دو کره همچنان از نظر فنی در وضعیت جنگی قرار دارند، زیرا جنگ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ با آتشبس پایان یافت و هیچ توافق صلحی میان دو طرف امضا نشد.
افزایش استحکامات نظامی در مرز
وزارت اتحاد کره جنوبی ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد به نظر میرسد این «نخستین نشست گزارششده» کیم با فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش از زمان به قدرت رسیدنش باشد.
این وزارتخانه افزود سئول همچنان تلاش خواهد کرد تنشهای نظامی را مدیریت و اعتمادسازی کند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز اعلام کرد نیروهای کره شمالی از اسفندماه عملیات استحکامبخشی در مناطق نزدیک مرز زمینی دو کشور را از جمله با ساخت دیوارهای دفاعی افزایش دادهاند.
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره در سئول، گفت اشاره کیم به تقویت «مرز جنوبی» میتواند به این معنا باشد که پیونگیانگ قصد دارد حضور نظامی خود را در مرزهای دریایی با کره جنوبی نیز افزایش دهد؛ از جمله در خط مرزی مورد مناقشه موسوم به «خط محدودیت شمالی» (NLL).
او افزود تاکید کیم بر جنگ مدرن و بازتعریف عملیات «در همه حوزهها» احتمالا بازتاب درسهایی است که پیونگیانگ از جنگ اوکراین و درگیریهای خاورمیانه گرفته است. درسهایی مرتبط با استفاده از پهپادها، حملات دقیق و جنگ الکترونیک.
از سوی دیگر، اوایل اردیبهشت ماه، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، گفت پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی تهران، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
او در سخنرانی خود در یک کنفرانس علمی در شورای بینالمللی مطالعات کره در موسسه هادسون در واشینگتن افزود کره شمالی برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن زیرساختهای دریایی و تاسیسات زیرزمینی نیز ایجاد کرده است.
بکتول گفت: «نمونههای اولیه موشکهای اصلی که جمهوری اسلامی به اسرائیل و پایگاههای نظامی ایالات متحده شلیک کرده، همگی از فناوری کره شمالی سرچشمه گرفتهاند.»
او همچنین اظهار داشت کره شمالی تقریبا ۷۰ درصد از سیستمهای رزمی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، را تامین کرده است.
در همین نشست، اندرو اسکاول، استاد دانشگاه جورج تاون، گفت به نظر میرسد کره شمالی از زمان آغاز جنگ اخیر از پشتیبانی تسلیحاتی از تهران خودداری کرده است.