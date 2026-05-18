با حضور نیمار؛ آنچلوتی لیست تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، لیست نهایی سلسائو برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. نکته قابل توجه در این لیست حضور نیمار است؛ ستارهای که در سالهای اخیر با مصدومیتهای سنگین دست و پنجه نرم کرده و در پی آن، نمایشهای پر انتقادی داشته است.
لیست نهایی تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است؛
تیاگو سیلوا و ژوائو پدرو از لیست کارلتو خط خوردند.
بر اساس برنامهای که کارلو آنچلوتی و مدیران ارشد کنفدراسیون فوتبال برزیل تنظیم کردهاند، مراسم رسمی معرفی ۲۶ بازیکن و کادر فنی در تاریخ ۶ خرداد در کمپ تمرینی گرانجا کوماری در ترزوپولیس، ریو دو ژانیرو برگزار خواهد شد.
دیدار دوستانه خداحافظی سلسائو با هواداران برزیلی در ۱۰ خرداد در ورزشگاه ماراکانا برابر پاناما برگزار میشود.
سپس در ایالات متحده، برزیل آخرین بازی تدارکاتی خود را برگزار خواهد کرد؛ این بار برابر مصر در ۱۶ خرداد.
تیم ملی برزیل در گروه C جام جهانی با مراکش، هاییتی و اسکاتلند همگروه است.
رسانههای بریتانیایی شامگاه دوشنبه خبر دادهاند که پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی در پایان این فصل از آبیهای منچستر جدا میشود. این اتفاق پس از دیدار روز یکشنبه لیگ برتر مقابل استون ویلا میافتد.
بیبیسی اسپورت نوشته که باشگاه تاکید دارد گواردیولا برای فصل آینده قرارداد دارد و امیدوار است او در سمت سرمربی باقی بماند.
با این حال، کار برای خروج مورد انتظار او در باشگاه آغاز شده و اعضای کادر بر این باورند که او جدا خواهد شد.
گفته میشود اعضای تیم نیز پس از بازی پایانی فصل برابر استون ویلا انتظار دارند او جدا شود و باشگاه نیز برنامهریزیهایی برای خروج باشکوه او داشته است.
انزو مارسکا، سرمربی پیشین چلسی که در سیتی زیر نظر گواردیولا کار کرده، گزینه اصلی جانشینی این مربی ۵۵ ساله است.
گواردیولا در ۱۰ سال حضور خود در سیتی، ۱۷ جام بزرگ، و در مجموع ۲۰ جام، از جمله شش عنوان لیگ برتر، لیگ قهرمانان اروپا، سه جام حذفی و پنج جام اتحادیه را کسب کرده است.
بزرگترین مربی تاریخ باشگاه به طور گسترده یکی از بهترین مربیان تاریخ فوتبال شناخته میشود و همچنان شانس دارد دوران درخشان خود در اتحاد را با هفتمین قهرمانی لیگ برتر به پایان برساند؛ در حالی که این فصل پیشتر جام حذفی و جام کاراباو را فتح کرده است.
گمانهزنی درباره آینده این مربی ماههاست ادامه دارد و پرسش درباره دوران حضور او در منچسترسیتی بارها در نشستهای خبری مطرح شده است.
از سرمربی پیشین بارسلونا و بایرن مونیخ روز جمعه پرسیده شد آیا سفر روز بعد به ومبلی برای فینال جام حذفی آخرین حضورش در آنجا خواهد بود. او پاسخ داد: «به هیچ وجه» و به خبرنگاران یادآوری کرد که «یک سال دیگر» از قراردادش باقی مانده است.
او همچنین در گفتوگو با بیبیسی پیش از فینال جام حذفی شنبه، وقتی از او پرسیده شد آیا فصل آینده همچنان در باشگاه خواهد بود، پاسخ داد: «بله. من اینجا هستم، قرارداد دارم.»
دورهای رکوردشکن
سیتی تنها تیمی است که در یک فصل لیگ برتر به ۱۰۰ امتیاز رسیده است؛ اتفاقی که در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رخ داد، فصلی که در آن رکورد بیشترین گل زده در یک فصل با ۱۰۶ گل نیز ثبت شد.
در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲، سیتی تنها دومین تیم انگلیسی تاریخ پس از منچستریونایتد در فصل ۱۹۹۹-۱۹۹۸ شد که سهگانه را کامل کرد؛ قهرمانی همزمان در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا.
تیم گواردیولا سپس با قهرمانی در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به نخستین تیمی تبدیل شد که چهار فصل پیاپی عنوان قهرمانی لیگ انگلیس را کسب کرده است.
این ملیپوش پیشین اسپانیا سپس در نوامبر ۲۰۲۴ قرارداد خود را به مدت دو سال تمدید کرد؛ قراردادی که تا پایان فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ اعتبار دارد.
روزنامه اتلتیک گزارش داد لامین یامال، مهاجم بارسلونا، احتمالا دیدار نخست تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل ادامه روند درمان مصدومیت همسترینگ از دست خواهد داد.
بر اساس این گزارش، یامال ۱۸ ساله در بازی نخست مرحله گروهی اسپانیا برابر کیپ ورد در ۲۵ خرداد غایب خواهد بود و حضور او در دیدار دوم مقابل عربستان سعودی در ۳۱ خرداد نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
یامال در جریان پیروزی بارسلونا مقابل سلتاویگو در لالیگا دچار آسیبدیدگی شد. این مصدومیت باعث شد او ادامه فصل باشگاهی را از دست بدهد تا تمرکزش را بر آمادگی برای جام جهانی در ایالات متحده، مکزیک و کانادا بگذارد.
بارسلونا پیشتر اعلام کرده بود یامال «برنامه درمانی محافظهکارانه» را دنبال خواهد کرد.
آخرین بازی اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی مقابل اروگوئه در پنجم تیر برگزار خواهد شد.
اسپانیا پیش از آغاز جام جهانی، دو بازی دوستانه برابر عراق و پرو برگزار خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اردوی آمادهسازی پیش از جام جهانی و همچنین دریافت ویزای آمریکا وارد ترکیه شد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست کدام بازیکنان بتوانند ویزای آمریکا را دریافت کنند و تیم ملی فوتبال با بحران ویزا مواجه است.
رویترز نیمروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به وقت ترکیه گزارش داد که بازیکنان و مسئولان تیم ملی ایران با لباسهای مشکی تیم و بسیاری از آنها با چمدانهای مشکی از فرودگاه آنتالیا خارج شدند، سپس به سمت اتوبوسها رفتند تا به هتل خود در کمپ تمرینی در منطقه تفریحی بِلِک بروند.
مهدی محمدنبی، نایبرییس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، پیش از سفر به ترکیه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «تیم ملی راهی ترکیه میشود تا طبق برنامه از پیش تعیینشده، دو بازی دوستانه قطعی برگزار کند.»
به گفته محمدنبی، یکی از این تیمها گامبیا است و تیم دوم را پس از نهایی شدن قرارداد، در دو، سه روز آینده اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال یک بازی هم با یکی از باشگاههای ترکیه خواهد داشت.
او ادامه داد: «تیم ملی سپس راهی شهر توسان در ایالت آریزونا خواهد شد و آنجا با پورتوریکو بازی خواهد کرد. با توجه به مینیکمپهایی که کادر فنی در تهران برگزار کرد، امیدواریم اردوی ترکیه مکمل خوبی برای آمادهسازی مدنظر امیر قلعهنویی باشد.»
این در حالی است که به دلیل انزوای جمهوری اسلامی بازیهای تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی یکی پس از دیگری لغو شدند و تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با تیم ملی انصراف دادند.
بقایی: ممکن است برای برخی از اعضای تیم ویزا صادر نشود
مقامهای جمهوری اسلامی و فیفا اعلام کردهاند که درخواستهای ویزای آمریکا برای این تیم در ترکیه بررسی خواهد شد.
ابهام درباره صدور ویزا زمانی تشدید شد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران، از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور منع شد.
ایالات متحده و کانادا که همراه با مکزیک میزبان مشترک جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را به عنوان یک «نهاد تروریستی» طبقهبندی میکنند و به روشنی اعلام کردهاند که افرادی را که با این نیروی نظامی نخبه ارتباط دارند، نمیپذیرند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری درباره صدور روادید برای کادر فنی و تیم ملی فوتبال از سوی آمریکا گفت: «صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال و کادر فنی، طبق مقررات فیفا، وظیفه دولتهای میزبان است؛ بنابراین در اینجا فیفا طرفحساب ماست.»
او گفت: «دو روز پیش در ترکیه، دیدار خوبی میان مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران ارشد فیفا برگزار شد و به ما اطمینان داده شد که فیفا تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که مقررات فیفا توسط میزبانها رعایت میشود.»
بقایی ادامه داد: «در عین حال، تردیدی نیست که آمریکا بارها تعهدات میزبانی خود را نقض کرده است. همچنین، اظهارنظرهایی که مطرح میشود مبنی بر اینکه ممکن است برای برخی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران به بهانههای خودساخته ویزا صادر نشود، اصلا قابل قبول نیست و فدراسیون به صورت جدی این موضوع را پیگیری میکند.»
قلعهنویی: اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکلتر میشود
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، پیش از اعزام کاروان تیم ملی به ترکیه، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیم و صدور ویزا گفت: «بازیکنان شایستهای داشتیم که مجبور بودیم تعدادی از آنها را انتخاب کنیم.»
او افزود: «انتخاب بازیکنان بسیار سخت بود اما این تصمیم بر اساس برنامههای تاکتیکی گرفته شد. البته از همین فهرست فعلی هم چند نفر حذف میشوند. امیدواریم در نهایت به ۲۸ بازیکن این فهرست ویزا بدهند، چرا که اگر ویزا صادر نشود، کارمان بسیار مشکلتر میشود.»
قلعهنویی با اشاره به وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان افزود: «به دلیل مشکلات بدنی، در سه بخش حدود ۴۰ درصد عقب هستیم. البته در اردوی اخیر توانستیم ۲۵ درصد از این عقبماندگی را جبران کنیم و امیدواریم تا ۲۶ خرداد بتوانیم بازیکنان را به شرایط ایدهآل برسانیم.»
تیم ایران قرار است نیمه خرداد به محل استقرار خود در آمریکا، در مجموعه ورزشی کینو در توسان آریزونا، منتقل شود. ایران ۲۵ خرداد در لسآنجلس رقابتهای خود در جام جهانی را با دیدار مقابل نیوزیلند آغاز میکند و در گروه جی با بلژیک و مصر نیز همگروه است.
تسنیم خبر داده که ایافسی آخرین درخواست فدراسیون فوتبال درباره مهلت برای معرفی نمایندگان ایران در فصل آینده مسابقات آسیایی را رد کرده و به همین دلیل «فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ چارهای ندارند جز اینکه نمایندگان ایران برای فصل آینده لیگهای آسیایی را تا ۱۰ خردادماه معرفی کنند.»
پیشتر فدراسیون از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته بود مهلت معرفی نمایندگان ایران در آسیا را تا شهریور ۱۴۰۵ تمدید کند که رد شد.
به نوشته تسنیم، هیئت رئیسه سازمان لیگ و سپس هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نمایندگان را انتخاب، تایید و بهصورت رسمی اعلام میکنند: «براساس تصمیمی که مسئولان تا این لحظه گرفتهاند، استقلال و تراکتور،تیمهای اول و دوم جدول فعلی تا پایان هفته بیستودومی به لیگ نخبگان و سپاهان، تیم سوم به لیگ ۲ قهرمانان آسیا میروند.»
پیش از این تیمهای نیمه بالایی جدول و به طور مشخص پرسپولیس، چادرملو و گلگهر با این تصمیم مخالفت کردهاند.
تسنیم همچنین خبر داده که درصورت انتخاب نمایندگان ایران، ممکن است برنامه برگزاری لیگ پس از جام جهانی هم تغییر کند و «فصل بیستوپنجم لیگ برتر در همین حالت و بدون معرفی تیم قهرمان پایان یابد و فقط تیمهای اول تا سوم راهی مسابقات باشگاهی آسیا شوند.»
این رسانه نوشته: «سازمان لیگ معتقد است با معرفی نمایندگان ایران به آسیا، سایر تیمها انگیزه خاصی برای ادامه لیگ نخواهند داشت، ضمن اینکه بار مالی روی دوش تیمها میگذارد و البته تقویم مسابقات در فصل آینده نیز تغییر خواهد کرد و فشردگی مسابقات بالا میرود.»
شای گیلجس-الکساندر برای دومین سال پیاپی جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل (MVP) انبیای را به دست آورد.
ستاره تیم اوکلاهماسیتی تاندر با درخشش خیرهکنندهاش، نام خود را در کنار استفن کری و استیو نش به عنوان معدود گاردهای تاریخ ثبت کرد که به این افتخار متوالی دست یافتهاند.
او در این فصل نهتنها عنوان ارزشمندترین بازیکن، بلکه جایزه بازیکن کلیدی سال را نیز به دست آورد تا فصل رویاییاش کامل شود.
سازگاری با تغییرات لیگ
لیگ انبیای در سالهای اخیر به سمت استفاده بیشتر از فضاهای باز و حملات تکبهتک حرکت کرده است. شای از این تغییر سبک بیشترین بهره را برد و مهارتهای خود را با استانداردهای جدید هماهنگ کرد. او پس از انتقال از لسآنجلس کلیپرز به اوکلاهماسیتی، به مهره کلیدی تاندر تبدیل شد. مربیان او همواره از ثبات و تمرینات سخت این ستاره تمجید کردهاند. این بازیکن کانادایی با قد ۱۹۸ سانتیمتری و دستان کشیده، علاوه بر توانایی هجومی، در دفاع نیز نمایش خیرهکنندهای داشته است.
آمارهای تاریخی و رکوردهای بینظیر
شای در این فصل میانگین ۳۱.۱ امتیاز در هر بازی را ثبت کرد. او با دقت شوت ۵۵ درصدی، کارآمدترین فصل امتیازآوری یک گارد را در تاریخ لیگ به نمایش گذاشت. این فوقستاره رکورد ویلت چمبرلین را شکست و رکورد خود را به ۱۴۰ بازی پیاپی با حداقل ۲۰ امتیاز رساند. او با آرامش و خونسردی مثالزدنی، از سد هر دفاعی عبور میکند.
سلطه ستارههای غیرآمریکایی در انبیای
هشتمین سال متوالی است که یک بازیکن غیرآمریکایی جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل را به دست میآورد. شای امسال بالاتر از نیکولا یوکیچ و ویکتور ومبانیاما در صدر قرار گرفت.
شای اکنون در ۲۷ سالگی به مهمترین افتخارات فردی و تیمی، از جمله قهرمانی فصل گذشته انبیای و عنوان ارزشمندترین بازیکن فینال، رسیده است. او پس از قهرمانی تیمش اعلام کرد که باید بازیکن بهتری شود؛ موضوعی که در فصل جاری به آن رسید. تاندر با این ستاره خونسرد و تیمی جوان، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل و فصلهای آینده به شمار میرود.