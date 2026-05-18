ادامه کارزار حمایت ایرانیان خارج از کشور از انقلاب ملی
گروهی از ایرانیان ساکن لسآنجلس در اعتراض به قطعی اینترنت، افزایش اعدامها و تشدید سرکوب در ایران دست به تجمع زدند.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
مقامهای فدرال آمریکا از بازداشت محمد باقر سعد داوود الساعدی، از فرماندهان کتائب حزبالله عراق، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی خبر دادند.
عرفان قانعیفرد، تحلیلگر خاورمیانه، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت این رویداد تنها یک بازداشت ساده نیست و نشان میدهد که «شبکه تروریستی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در عراق دیگر مصونیت عملیاتی ندارد».
او افزود پرونده گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق از سطح این کشور فراتر رفته و اکنون تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا به شمار میرود.
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال گفت بهدلیل بیکاری، اجاره خانه خود را از محل پساندازشان پرداخت کردهاند و اکنون توان تامین ودیعه و اجاره مسکن را ندارند.
او ابراز امیدواری کرد که «نتیجه این همه سختی و مشکلات، بازگشت پهلوی باشد.»
وزارت خارجه اردن حمله پهپادی به عربستان سعودی محکوم کرد و آن را نقضی آشکار حاکمیت عربستان سعودی و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشور دانست.
در این بیانیه آمده است این اقدام نقضی صریح حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار میرود و تمامیت اراضی عربستان سعودی را هدف قرار داده است.
وزارت خارجه اردن در ادامه بر همبستگی کامل این کشور با عربستان سعودی تاکید کرد و اعلام کرد در کنار این کشور در تمامی اقداماتی که برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، ثبات و سلامت شهروندان و ساکنان خود اتخاذ میکند، خواهد ایستاد.
شهادت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دادگاه کیفری او دوشنبه ۲۸ اردیبهشت لغو شد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که وکیل او با ارائه درخواستی به دادگاه منطقهای اورشلیم اعلام کرد نخستوزیر باید در طول روز در مجموعهای از نشستهای امنیتی و دیپلماتیک شرکت کند.
وکیل نتانیاهو به دادگاه اعلام کرد برنامه کاری نخستوزیر با این نشستها «تا ساعات پایانی شب» کاملا پر است. او همچنین نسخهای محرمانه از برنامه روزانه نتانیاهو را به دادگاه ارائه کرد.
با وجود لغو جلسه امروز، رسیدگی به این پرونده همچنان برای صبح سهشنبه ۲۹ اردیبهشت برنامهریزی شده است.
حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس، از اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در «اجرای قاطع احکام جاسوسها و اغتشاشاگران دیماه و توقیف اموال همکاران دشمن به نفع ملت» تمجید کرد.
او «برخورد و توقیف اموال همکاران دشمن» را باعث «شادی دل امت حزبالله» دانست و گفت: «ضروری است با کسانی که با دشمن چه در قالب ارائه اطلاعات یا ایجاد جوسازی روانی توسط چهرهها همکاری میکنند، برخورد قاطع انجام شود.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «انتظار میرود در شرایط جنگ، سرعت اقدامات بیشتر شود و نگاه جامعی در حوزه کسانی که به دشمن کمک میکنند، داشته باشیم... باید هر کس در هر لباس و هر فضایی اگر ذرهای با دشمن همکاری میکند، هزینه آن را بپردازد.»